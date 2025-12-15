जयपुर : ‘ईको भारत’ स्टार्टअप राजस्थान के टॉप-10 में शामिल, मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान सरकार द्वारा नवाचार दिवस के अवसर पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल तथा मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे।

कॉन्क्लेव के दौरान सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे स्टार्टअप ‘ईको भारत’ का चयन राजस्थान के टॉप-10 स्टार्टअप्स में किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ‘ईको भारत’ को सम्मानित करते हुए 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की।

उल्लेखनीय है कि ‘ईको भारत’ देशभर में सड़क सुरक्षा को लेकर अभिनव और प्रभावी कार्य कर रहा है। इसके प्रयासों को देखते हुए इसी वर्ष पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा इसे प्रदेशभर में अनिवार्य किया गया था। वर्तमान में ‘ईको भारत’ देश के 26 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर इसे प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

‘ईको भारत’ के संस्थापक एवं सीईओ संपत सारस्वत बामनवाली ने मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का यह कदम उनके मनोबल को बढ़ाने वाला है और इससे कार्य करने की नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 474 लोगों की जान जा रही है। 201वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि दुर्घटना के बाद पहले एक घंटे में उपचार मिल जाए तो करीब 50 प्रतिशत लोगों की जान बचाई जा सकती है।

संपत सारस्वत ने बताया कि ‘ईको भारत’ के स्मार्ट क्यूआर स्टिकर के माध्यम से दुर्घटना की स्थिति में मिनटों के भीतर परिजनों से संपर्क किया जा सकता है, साथ ही नजदीकी एंबुलेंस और पुलिस स्टेशन को भी सूचना दी जा सकती है, वह भी बिना अपनी पहचान सार्वजनिक किए। इस पहल को देशभर में व्यापक स्वीकृति मिल रही है।

कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 333 स्टार्टअप्स को कुल 10.79 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। राजस्थान सरकार की इस पहल से स्टार्टअप संस्थापकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया।