करीना कपूर खान, अजय देवगन और अन्य ने लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर (भाषा) अभिनेत्री करीना कपूर खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ ने अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी से मुलाकात की। खिलाड़ी वर्तमान में अपने ‘जीओएटी भारत दौरे 2025’ के लिए आए हुए हैं।

मेस्सी 13 दिसंबर को भारत पहुंचे और उसी दिन अपने दौरे के तहत कोलकाता गए। जीओएटी दौरे के दौरान वह चार शहरों कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में कार्यक्रमों में शामिल हुए। मेस्सी 14 दिसंबर को मुंबई में थे।

इंटरनेट पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे वीडियो और तस्वीरों में करीना कपूर खान, देवगन, श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और शाहिद कपूर फुटबॉल स्टार के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

करीना कपूर खान अपने बेटों तैमूर अली खान और जेह अली खान के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, उन्होंने कार्यक्रम से पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें भी साझा कीं।

मेस्सी के कोलकाता दौरे के दौरान, बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपने सबसे छोटे बेटे अबराम खान के साथ खिलाड़ी से मिलने पहुंचे।

मेस्सी अपने लंबे समय के स्ट्राइक पार्टनर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ भारत पहुंचे।