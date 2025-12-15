दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर भारत ने श्रृंखला में बनाई बढ़त

धर्मशाला, 14 दिसंबर (भाषा) अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा (18 गेंद में 35 रन) की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला के तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका को 25 गेंद शेष रहते सात विकेट से हराकर 2-1 से बढ़त कायम कर ली।

कप्तान एडेन मारक्रम की 46 गेंद में 61 रन की पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम 117 रन पर आउट हो गयी। भारत ने 15.5 ओवर में ही तीन विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अभिषेक शर्मा ने तीन छक्के और इतने ही चौके लगाने के अलावा और शुभमन गिल (28 गेंद में 28 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 32 गेंद में 60 रन की साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआती दिलाकर जीत की राह आसान कर दी।

गिल ने पारी की शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट लगाये लेकिन तेजी से रन बनाने के लिए जूझते दिखे। वह हालांकि क्रीज पर कुछ समय बिताने में सफल रहे। तिलक वर्मा (34 गेंद में नाबाद 26) भी तेजी से रन नहीं बना पाये तो वही कप्तान सूर्यकुमार यादव (11 गेंद में 12 रन) एक बार फिर निराश किया।

दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिडी, मार्को यानसन और कोर्बिन बोश ने एक-एक विकेट लिये।

दक्षिण अफ्रीका के लिए मारक्रम ने छह चौके और दो छक्के जड़े। उनके अलावा डोनोवन फरेरा (20) और एनरिक नोर्किया (12) ने ही दहाई के आंकड़े में रन बनाये।

अर्शदीप ने चार ओवर में 13 रन देकर दो जबकि चक्रवर्ती ने इतने ही ओवर में 11 रन देकर दो सफलता हासिल की। राणा ने 34 रन पर दो जबकि कुलदीप ने दो ओवर में 12 रन पर दो विकेट लिये। हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे भी एक-एक सफलता हासिल की।

लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक ने पहली गेंद पर ही लुंगी एनगिडी के खिलाफ छक्का जड़ अपने तेवर दिखाए। गिल ने भी एनगिडी और यानसन के खिलाफ चौके लगाने के बाद ओटनील बार्टमैन के ओवर में दो चौके के साथ आत्मविश्वास हासिल किया।

अभिषेक ने इस गेंदबाज के अगले ओवर में छक्का और चौका जड़ा जिससे भारत ने पांच ओवर में 60 रन बना लिये।

कोर्बिन बोश की गेंद पर मारक्रम ने शानदार कैच के साथ अभिषेक की आक्रामक पारी का अंत किया। तिलक वर्मा ने क्रीज पर आते ही दो चौके जड़ हाथ खोले।

लक्ष्य छोटा होने के बावजूद गिल और तिलक को दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने थोड़ा परेशान किया और आसानी से रन बनाने का मौका नहीं दिया। यानसन ने गिल को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को दूसरी सफलता दिलाई।

सूर्यकुमार यादव (12) ने एनगिडी के खिलाफ दो चौके जब बाउंड्री के 32 गेंद के सूखे को खत्म किया लेकिन अगली गेंद पर बार्टमैन को कैच देकर पवेलियन लौट गये।

दुबे ने क्रीज पर आते ही बार्टमैन के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी।

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया जिसके बाद अर्शदीप ने पहले ओवर में रीजा हेंड्रिक्स (शून्य) तो वहीं राणा ने दूसरे ओवर में क्विंटन डिकॉक (एक) को पगबाधा कर एक रन पर दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती दो झटके दिये। टीम अभी इन झटकों से उबरी भी नहीं थी कि राणा की गेंद को डेवाल्ड ब्रेविस (दो) विकेटों पर खेल गये।

मारक्रम ने दूसरे छोर से राणा के खिलाफ दो चौके लगाये जिससे टीम ने पावरप्ले में तीन विकेट पर 30 रन बनाये।

पंड्या ने अपने शुरुआती ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स (नौ) को विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच कराकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे किये। वह इसके साथ ही खेल के सबसे छोटे अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में 1000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गये।

दुबे ने 11वें ओवर में अपनी पहली ही गेंद पर कोर्बिन बोश को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को पांचवां झटका दिया।

दक्षिण अफ्रीका ने 12वें ओवर में रनों का अर्धशतक पूरा किया जिसके बाद डोनोवन फरेरा ने कुलदीप के खिलाफ पारी का पहला छक्का जड़ा।

फरेरा ने अभिषेक की गेंद पर अर्शदीप के कैच टपकाने से मिले जीवनदान का जश्न चौके के साथ मनाया। चक्रवर्ती ने हालांकि अपनी फिरकी से उन्हें चकमा देकर टी20 अंतरराष्ट्रीय में अपने 50 विकेट पूरे किये और फिर शानदार लय में चल रहे यानसन (दो) को बोल्ड किया।

इस बीच मारक्रम ने दुबे के खिलाफ चौका लगाने के बाद राणा के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाकर एक छोर से संघर्ष जारी रखते हुए 41 गेंद में अपना अर्धशतक और टीम के रनों का शतक पूरा किया।

एनरिक नॉर्किया ने भी इस ओवर में छक्का जड़ा जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 18वें ओवर में 19 रन बटोरे।

अर्शदीप ने अगले ओवर में मारक्रम की शानदार पारी पर विराम लगाकर भारत को बड़ी सफलता दिलाई तो वहीं कुलदीप ने आखिरी ओवर में दो विकेट झटक दक्षिण अफ्रीका की पारी समेट दी।