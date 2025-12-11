लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

राजस्थान के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक लुढका

On
राजस्थान के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक लुढका

जयपुर, 11 दिसंबर (भाषा) राजस्थान के अनेक हिस्सों में सर्दी का दौर जारी है जहां बुधवार रात फतेहपुर में पारा चार डिग्री सेल्सियस तक लुढक गया।

मौसम केंद्र (जयपुर) के अनुसार इसके अलावा अन्य स्थानों पर न्यूनतम तापमान नागौर में पांच डिग्री, लूणकरणसर में 5.6 डिग्री, दौसा में 6.1 डिग्री, जालोर में 6.4 डिग्री, करौली में 6.7 डिग्री, सिरोही में 6.8 डिग्री, पाली में 7.3 डिग्री और झुंझुनू में 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

राज्य की राजधानी जयपुर में यह 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

केंद्र का कहना है कि राज्य के अधिकतर भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की पूरी संभावना है। हालांकि एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अगले दो-तीन दिन आंशिक रूप से बादल छाये रह सकते हैं तथा न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की हल्की बढ़ोतरी हो सकती है।

केंद्र का कहना है कि राज्य के अधिकतर भागों में आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा तथा शीतलहर से राहत रहेगी। उत्तर पश्चिमी भारत की कुछ भागों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 दिसंबर के आसपास सक्रिय हो सकता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rajasthan

Related Posts