इंसानों पर तेंदुओं के हमले रोकने के लिए जंगलों में बकरियां छोड़ी जा सकती हैं: महाराष्ट्र के मंत्री

नागपुर, नौ दिसंबर (भाषा) महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने वन अधिकारियों को जंगलों में बड़ी संख्या में बकरियां छोड़ने का सुझाव दिया है, ताकि तेंदुओं को शिकार की तलाश में मानव बस्तियों में आने से रोका जा सके।

नाइक महाराष्ट्र विधानसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक जितेंद्र आव्हाड की ओर से राज्य में तेंदुओं के हमलों में खतरनाक वृद्धि के संबंध में उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने कहा, “अगर तेंदुए के हमले में चार लोग मारे जाते हैं, तो राज्य को (मुआवजे के रूप में) एक करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए मैंने अधिकारियों से कहा है कि मौतों को लेकर मुआवजा वितरित करने के बजाय एक करोड़ रुपये मूल्य की बकरियां जंगल में छोड़ दी जाएं, ताकि तेंदुए मानव बस्तियों में प्रवेश न करें।”

नाइक ने कहा कि तेंदुओं का व्यवहार और रहन-सहन के तरीके बदल गए हैं। उन्होंने कहा, “पहले तेंदुओं को जंगली जानवर माना जाता था, लेकिन अब उनका निवास स्थान गन्ने के खेत हो गए हैं।”

मंत्री ने बताया कि अहिल्यानगर, पुणे और नासिक में तेंदुओं से जुड़ी घटनाएं सबसे ज्यादा दर्ज की गई हैं।