ममता ने लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा के प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का स्वागत किया

कोलकाता, आठ दिसंबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा में ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा शुरू करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कदम का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि उनकी पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उत्तर बंगाल के आधिकारिक दौरे पर रवाना होने से पहले ममता ने कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, “उन्हें (मोदी को) यह करने दीजिए। हमें कोई समस्या नहीं है।”

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद के निचले सदन में चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश उत्पीड़न के बावजूद यह गीत चट्टान की तरह खड़ा रहा और एकता की प्रेरणा दी।

‘वंदे मातरम’ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी और इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी।

हालांकि, ममता ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ नेताओं की उन टिप्पणियों का जिक्र किया, जिनमें उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन रॉय जैसे राष्ट्रीय नायकों के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की थी।

तृणमूल प्रमुख ने सवाल किया कि ये नेता देश के इतिहास को समझे बिना देश की सेवा करने का दावा कैसे कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि उन्हें नेताजी पसंद नहीं हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, विद्यासागर या राजा राम मोहन रॉय को पसंद नहीं करते तथा उनका अपमान करते रहते हैं। इतिहास और बंगाल के योगदान को ठीक से जाने बिना ये लोग राजनीति में कैसे आ गए?”