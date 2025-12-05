लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

आंध्र प्रदेश में कार ट्रक से टकरायी, इंजीनियरिंग के पांच छात्रों की मौत

On
आंध्र प्रदेश में कार ट्रक से टकरायी, इंजीनियरिंग के पांच छात्रों की मौत

चिलकलूरिपेट (आंध्र प्रदेश), पांच दिसंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश में पालनाडु जिले के चिलकलूरिपेट में एक कार ट्रक से टकरा गयी जिससे इंजीनियरिंग के पांच छात्रों की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना बृहस्पतिवार देर रात चिलकलूरिपेट में नए बाईपास रोड पर उस समय हुई जब ट्रक चालक ने कथित तौर पर अचानक अपने वाहन की गति धीमी कर दी।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘चारों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने निजी अस्पताल में दम तोड़ दिया।’’

पुलिस ने बताया कि ये विद्यार्थी गुंटूर से श्री सत्य साईं जिले के पेनुकोंडा जा रहे थे।

पुलिस ने इस हादसे के सिलसिले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Accident Student Andhra Pradesh

Related Posts