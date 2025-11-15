जम्मू-कश्मीर विस्फोट में एसआईए निरीक्षक, कांस्टेबल, राजस्व अधिकारी समेत नौ लोगों की मौत

श्रीनगर, 15 नवंबर (भाषा) जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए भीषण विस्फोट में राज्य अन्वेषण अभिकरण के निरीक्षक इसरार अहमद शाह सहित नौ लोग मारे गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस बल में 2011 में शामिल हुए शाह के परिवार में पत्नी, दो छोटे बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता हैं।

शाह के पड़ोसी गुलाम मोहम्मद ने बताया कि कुपवाड़ा जिले में द्रुगमुल्ला इलाके के रहने वाले शाह एक ऐसे मृदुभाषी व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे जो मुख्य रूप से अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखते थे।

उन्होंने बताया कि उनकी छवि सबकी मदद करने वाले व्यक्ति की थी और यह बात उनके निधन की खबर गांव में पहुंचते ही उनके घर पर पड़ोसियों की भीड़ एकत्र होने से स्पष्ट नजर आती है।

मृतकों में ‘सेलेक्शन ग्रेड’ कांस्टेबल जावेद मंसूर राठेर और अर्शीद अहमद शाह (अपराध शाखा के दोनों फोटोग्राफर), ‘सेलेक्शन ग्रेड’ के कांस्टेबल ऐजाज अफजल मीर और कांस्टेबल मोहम्मद अमीन मीर एवं शौकत अहमद भट (तीनों फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत) शामिल हैं।

नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद खान, इलाके के चौकीदार सुहैल अहमद राठेर और दर्जी मोहम्मद शफी पार्रे भी इस आकस्मिक विस्फोट में मारे गए।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारियों की एक टीम ‘‘सफेदपोश आतंकवादी मॉड्यूल’’ मामले की जांच के दौरान बरामद किए गए विस्फोटकों से नमूने एकत्र कर रही थी।

प्रभात ने कहा, ‘‘बरामद की गई सामग्री के नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजा जाना था। बरामद की गई सामग्री की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम पिछले दो दिन से यह प्रक्रिया कर रही थी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान दुर्भाग्य से कल रात लगभग 11 बजकर 20 मिनट पर एक आकस्मिक विस्फोट हुआ।’’

पुलिस प्रमुख ने बताया कि विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई और 32 अन्य लोग घायल हो गए।

उन्होंने बताया कि इस घटना में 27 पुलिसकर्मी, दो राजस्व अधिकारी और आस-पास के इलाके के तीन आम नागरिक घायल हुए हैं।