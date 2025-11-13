फोनपे ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी एआई सुविधाएं लाने के लिए ओपनएआई के साथ साझेदारी की

नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फोनपे ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी सुविधाएं लाने के लिए ओपनएआई के साथ साझेदारी की बृहस्पतिवार को घोषणा की।

कंपनी ने बयान में कहा कि इस सहयोग से फोनपे उपयोगकर्ता फोनपे उपभोक्ता ऐप और फोनपे फॉर बिजनेस ऐप के माध्यम से सीधे चैटजीपीटी की उन्नत कृत्रिम मेधा (एआई) सेवाएं मिलेंगी।

ओपनएआई में अंतरराष्ट्रीय रणनीति के प्रबंध निदेशक ओलिवर जे ने कहा, ‘‘ फोनपे के साथ हमारा सहयोग समूचे भारत में लोगों के लिए एआई को और अधिक सुलभ बनाने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत नवाचार का एक वैश्विक केंद्र है और देश के ताने-बाने व इसके उपयोगकर्ता आधार के बारे में फोनपे की गहरी समझ इसे एक आदर्श भागीदार बनाती है।’’

ओलिवर जे ने कहा, ‘‘ यह साझेदारी समूचे भारत में उपभोक्ता एआई के व्यापक मूल्य को प्रदर्शित करेगी जिससे लाखों उपयोगकर्ताओं को अपने दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।’’