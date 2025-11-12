लोकतेज WhatsApp channel
ट्रंप के साथ व्यापार को लेकर बढ़े तनाव के बीच जी7 देशों के शीर्ष राजनयिकों की कनाडा में बैठक

नियाग्रा फॉल्स (कनाडा), 12 नवंबर (एपी) औद्योगिक लोकतंत्रों के संगठन जी7 के शीर्ष राजनयिक कनाडा के दक्षिणी ओंटारियो में एकत्र हो रहे हैं।

जी7 नेताओं की बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका और कनाडा जैसे पारंपरिक सहयोगियों के बीच रक्षा खर्च, व्यापार और गाजा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्धविराम योजना तथा रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि व्यापार दबावों के बावजूद ‘‘संबंधों को कई मुद्दों पर बनाए रखना होगा।’’

वह मंगलवार और बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो तथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान के अपने समकक्षों की मेजबानी करेंगी।

रुबियो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकियों की सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोपरि रखना है।’’

आनंद ने इस बैठक के लिए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, भारत, सऊदी अरब, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों को भी आमंत्रित किया है।

उन्होंने कहा कि मंगलवार रात की चर्चा की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता को आगे बढ़ाने पर बातचीत शामिल है। उन्होंने ने कहा, ‘‘शांति योजना को बरकरार रखा जाना चाहिए।’’

जी7 के विदेश मंत्री बुधवार सुबह यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिलेंगे। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह आसन्न सर्दियों और रूसी हमलों के तेज होने के बीच यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे की मरम्मत के लिए 1.3 करोड़ पाउंड की मदद भेजेगा। यह धनराशि बिजली, ‘हीटिंग’ प्रणाली और पानी की आपूर्ति को दुरुस्त करने तथा यूक्रेनवासियों के लिए मानवीय सहायता पर खर्च की जाएगी।

कनाडा ने हाल ही में ऐसी ही घोषणा की थी।

