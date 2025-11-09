लोकतेज WhatsApp channel
खेल

विश्व शतरंज कप: विदित गुजराती हारकर बाहर

पणजी, नौ नवंबर (भाषा) भारतीय ग्रैंडमास्टर विदित गुजराती रविवार को यहां तीसरे दौर के टाई-ब्रेक गेम के दूसरे सेट में अमेरिका के सैम शैंकलैंड से 2.5-3.5 से हारकर विश्व शतरंज कप से बाहर हो गए।

भारत के एक अन्य खिलाड़ी एस एल नारायणन को भी टाई-ब्रेक गेम के पहले सेट में चीन के यांगयी यू से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वी कार्तिक ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और रोमानिया के डेक बोगदान-डैनियल को 1.5-0.5 से हराया।

कार्तिक चौथे दौर में पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि पहले तीन दौर के बाद खिताब की दौड़ में पांच भारतीय बचे हैं।

खिताब के दो प्रबल दावेदार अर्जुन एरिगैसी और आर प्रज्ञाननंदा तथा पी हरिकृष्णा और विश्व जूनियर चैंपियन वी प्रणव चौथे दौर के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं।

गुजराती टूर्नामेंट से बाहर होने वाले तीसरे प्रमुख भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे पहले विश्व चैंपियन डी गुकेश को जर्मनी के फ्रेडरिक स्वेन से जबकि अरविंद चिदंबरम को दूसरे राउंड में ही कार्तिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था।

