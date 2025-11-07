विश्व चैंपियन अमनजोत और हरलीन का चंडीगढ़ में भव्य स्वागत

चंडीगढ़, सात नवंबर (भाषा) विश्व कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की सदस्य अमनजोत कौर और हरलीन देओल का शुक्रवार को यहां उनके गृहनगर पहुंचने पर उनके परिवारों और पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के शीर्ष नेताओं ने मिठाई खिलाकर और ढोल बजाकर स्वागत किया।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने रविवार को नवी मुंबई में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपना पहला वैश्विक खिताब ( वनडे विश्व कप) जीतकर भारतीय महिला क्रिकेट के लिए इतिहास रच दिया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और आप सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर उन सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं में शामिल थे जो दोनों खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के परिवार के सदस्य और कई प्रशंसक भी मौजूद थे, जो उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हवाई अड्डे से बाहर आते ही चीमा और हेयर ने दोनों खिलाड़ियों को मिठाई खिलाई और शॉल भेंट करके उनका सम्मान किया।

अमनजोत ने यहां मौजूद पत्रकारों से कहा, ‘‘यह जीत पूरे भारत पूरे पंजाब की है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया पर जीत के बाद टीम के सदस्य सोए नहीं थे।

फाइनल में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट का शानदार कैच लपकने वाली अमनजोत ने कहा, ‘‘ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद फाइनल में भी जीत दर्ज करने के बाद हम सोए नहीं थे।’’

देओल ने कहा कि उनके परिवार ने हमेशा उनके सपनों का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, ‘‘लड़कियां आजादी और अवसर मिलने पर नाम कमा सकती हैं। मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया। मैं हर माता-पिता को संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आजादी दें... मैं लड़कियों से कहना चाहती हूं कि उन्हें अपने जुनून को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिये।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें विश्वास था कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कप जीतेंगे।’’

इस मौके पर अमनजोत की रिश्ते की बहन सतविंदर कौर ने उस समय को याद किया जब भारत की यह हरफनमौला खिलाड़ी लडकों के साथ खेलते थी।

उन्होंने कहा, ‘‘अमनजोत ने भी खेलते समय आस-पड़ोस की कई खिड़कियों के शीशे भी तोड़े है लेकिन हमारे परिवार ने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनका पूरा साथ दिया।’’

हवाई अड्डे के बाहर परिवार के सदस्यों ने ढोल की थाप पर नृत्य भी किया।

दोनों खिलाड़ी यहां से एक खुली गाड़ी में अपने परिवार के सदस्यों, मंत्री हरपाल चीमा और कुछ अन्य लोगों के साथ अपने घरों के लिए रवाना हुए।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व कप विजेता भारतीय टीम से मुलाकात की थी।