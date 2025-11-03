लेंसकार्ट दिसंबर में एआई से लैस ‘स्मार्ट’ चश्मे लाने की तैयारी में

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) चश्मे एवं लेंस की खुदरा विक्रेता लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड दिसंबर के अंत तक एआई से लैस ‘स्मार्ट’ चश्मे पेश करने की योजना बना रही है। मामले से परिचित लोगों ने यह जानकारी दी।

कंपनी में इसे आंतरिक रूप से अभी ‘बी बाय लेंसकार्ट स्मार्टग्लासेस’ कहा जाता है। इन कृत्रिम मेधा से लैस चश्मों के स्वास्थ्य व कल्याण संबंधी तथा अन्य जानकारी मुहैया कराने सहित यूपीआई भुगतान करने में सक्षम होने की उम्मीद है। जेमिनी 2.5 पर विकसित इन ‘स्मार्ट’ चश्मों की कीमत अभी तय नहीं की गई है।

इससे जुड़ी जानकारी रखने वाले लोगों में से एक ने कहा, ‘‘ इन ‘स्मार्ट ग्लास’ का उद्देश्य ‘आईवियर’ अनुभव में कृत्रिम मेधा (एआई) और वाणिज्य को लाना है जहां आपका चश्मा न केवल दृष्टि के लिए बल्कि बातचीत और सुविधा के लिए भी होगा।’’

इसके संभवतः क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन एआर1 जेन-1 मंच द्वारा संचालित होने की उम्मीद है। यह एक ‘चिपसेट’ है।

इस संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए लेंसकार्ट से संपर्क किया लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।