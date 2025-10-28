राजस्थान : बिजली के तारों के संपर्क में आकर बस में आग लगी, दो व्यक्तियों की मौत और दस झुलसे

जयपुर, 28 अक्टूबर (भाषा) जयपुर जिले के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार को निजी स्लीपर बस में बिजली के तारों के संपर्क में आने के बाद आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए।

बस में 50 से ज़्यादा मजदूर सवार थे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने बताया कि बस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मजदूरों को लेकर मनोहरपुर स्थित एक ईंट भट्टा जा रही थी। बस की छत पर मोटरसाइकिल, साइकिल सहित दूसरा घरेलू सामान रखा था।

उन्होंने बताया कि मनोहरपुर के एक गांव के पास कच्चे रास्ते से गुजरते समय बस की छत पर रखा सामान हाईटेंशन लाइन को छू गया जिसके बाद बस में आग लग गई। बस में रसोई गैस के सिलेंडर भी रखे हुए थे।

आग लगने के बाद कुछ मजदूर बस से कूद गए। बाद में आग बुझा दी गई। घायलों को शाहपुरा के एक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से छह को झुलसने की वजह से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि कुछ का शाहपुरा में प्राथमिक उपचार किया गया।

सिंह ने बताया कि घरेलू सामान में गैस सिलेंडर भी शामिल थे।

जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि इस घटना में दो गैस सिलेंडर में आग लग गई।

उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया कि दो मजदूर बस से उतरे और ड्राइवर को तारों के नीचे से धीरे-धीरे बस निकालने के लिए इशारा कर रहे थे लेकिन बस की छत पर रखा सामान तारों को छू गया।

बाद में आग बुझाई गई और घायलों को शाहपुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से छह लोगों को झुलसे होने के कारण जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ का शाहपुरा में प्राथमिक उपचार किया गया।

जयपुर की संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि बस में सिलेंडर और बाइक जैसी चीजें कैसे ले जाई जा रही थीं। उन्होंने कहा कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। शर्मा ने 'एक्स' पर लिखा, ‘‘जयपुर के मनोहरपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार का निर्देश दिया गया है।’’

उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि घटना की जांच करवाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है।

राजस्थान में जैसलमेर बस हादसे के बाद एक पखवाड़े के भीतर अपनी तरह का यह दूसरा हादसा है। 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी स्लीपर बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी। जैसलमेर बस अग्निकांड में आग लगने का कारण 'शॉर्ट सर्किट' माना गया था।

आज जिस बस में आग लगी, उसकी अंदरूनी संरचना में बदलाव किए गए थे ताकि उसमें अधिक से अधिक यात्री सवार हो सकें। उसमें कोई आपातकालीन निकास द्वार नहीं था।

परिवहन मंत्री बैरवा ने कहा कि विभाग ने राज्य में अवैध रूप से ‘परिवर्तित’ की गई बसों के खिलाफ अभियान पहले ही शुरू कर दिया है।