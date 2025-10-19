लोकतेज WhatsApp channel
कारोबार

इटरनल को मिला 128 करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी मांग नोटिस

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) जोमैटो और ब्लिंकिट ब्रांडों के मालिक इटरनल ने रविवार को कहा कि उसे उत्तर प्रदेश के कर अधिकारियों से 128 करोड़ रुपये से अधिक के कर मांग का नोटिस मिला है। इस राशि में जीएसटी, लागू ब्याज और जुर्माना शामिल है।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित राज्य कर उपायुक्त से मिला मांग आदेश अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए आउटपुट टैक्स के कम भुगतान और इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लेने के संबंध में है।

इटरनल ने कहा कि गुण-दोष के आधार पर उसका मामला मजबूत है और वह उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

इटरनल ने शेयर बाजार को बताया, ''कंपनी को 18 अक्टूबर 2025 को अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए उप-आयुक्त, राज्य कर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से एक आदेश मिला है, जिसमें लागू ब्याज सहित 64,17,43,503 रुपये के जीएसटी और 64,17,43,503 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है।''

कंपनी ने मार्च में जोमैटो से अपना नाम बदलकर इटरनल कर लिया था।

Tags: Goods and Service Tax (GST)

