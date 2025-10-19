लोकतेज WhatsApp channel
फिचर

आलिया भट्ट से सोहा अली खान तक, प्री-दीपावली सेलिब्रेशन में बॉलीवुड सितारों ने जमाया रंग

मुंबई, 19 अक्टूबर (वेब वार्ता)। दीपावली का उत्सव शुरू हो चुका है और बॉलीवुड के सितारे प्री-दीपावली सेलिब्रेशन्स में डूबे नजर आ रहे हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दीपावली पर अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। उससे पहले वह नीतू कपूर और कपूर खानदान के साथ प्री-दीपावली के जश्न में शामिल हुईं।

वहीं, सोहा अली खान ने सैफ अली खान और करीना कपूर खान के साथ मिलकर खान परिवार की प्री-दीपावली पार्टी को इंजॉय किया।

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी सास नीतू कपूर और ससुराल वालों के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया। नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरीज सेक्शन में इसकी कई तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें से एक तस्वीर में कपूर परिवार के प्री-दीपावली सेलिब्रेशन की झलक दिखाई दे रही है।

मैचिंग ब्लाउज के साथ गोल्डन साड़ी में आलिया बेहद खूबसूरत लग रही थीं। ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ की अभिनेत्री ने अपने एथनिक लुक को कॉम्प्लिमेंट्री चोकर और मैचिंग मांग टीका के साथ पूरा किया।

आलिया और नीतू के अलावा, इस तस्वीर में कपूर बहनें करीना और करिश्मा भी नजर आ रही हैं, जो देसी परिधानों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं।

बताया जा रहा है कि अपने नए घर में शिफ्ट होने से पहले आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी मां के साथ दीपावली सेलिब्रेट कर ली है। इसके बाद अब दीपावली का जश्न नए घर में मनाया जाएगा, जिसके रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। इस जश्न में करीबी लोग ही शामिल होंगे।

वहीं अभिनेत्री सोहा अली खान के लिए दीपावली से पहले का जश्न शुरू हो गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने प्रियजनों के साथ इस जश्न की झलकियां शेयर कीं। सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की हैं।

इनमें बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान, उनकी भाभी करीना कपूर खान, करिश्मा कपूर, अमृता अरोड़ा, उनके पति कुणाल खेमू और बेटी इनाया नौमी खेमू दिखाई दे रही हैं।

सोहा, सैफ, और अमृता अरोड़ा लाल रंग के पारंपरिक परिधानों में एक साथ नजर आए, वहीं बेबो नीले रंग के लहंगे में बेहद स्टाइलिश दिखीं। सोहा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “कल रात हाई एनर्जी के साथ जश्न की शुरुआत हुई, धनतेरस की शुभकामनाएं।”

Tags: Alia Bhatt Ranbir Kapoor

