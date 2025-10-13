लोकतेज WhatsApp channel
विश्व

इजराइली बंधकों की रिहाई पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, राहत महसूस कर रहे

लंदन, 13 अक्टूबर (भाषा) ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर सोमवार को मिस्र में अन्य विश्व नेताओं के साथ एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, जहां गाजा के लिए शांति योजना के विवरण पर चर्चा होनी है।

लंदन में ‘10 डाउनिंग स्ट्रीट’ स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, स्टॉर्मर ने युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई पर "काफी राहत" व्यक्त की।

स्टॉर्मर ने कहा, "मैं काफी राहत महसूस कर रहा हूं, क्योंकि अविनतन ओर और अन्य बंधकों को आज रिहा कर दिया गया है; लेकिन यह उस व्यवहार की भी याद दिलाता है, जो हमास के हाथों उनके साथ हुआ था, और उन अत्याचारों की भी, जिन्होंने दो साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था।"

उन्होंने कहा, "उनके परिवार से मिलने के बाद, मुझे पता है कि कोई भी वास्तव में उस यातना और पीड़ा को नहीं समझ सकता, जो उन्होंने दो वर्षों तक झेली। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं।"

स्टॉर्मर ने कहा, "मैं अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्किये के अथक कूटनीतिक प्रयासों के लिए अपना आभार दोहराता हूं। अब यह महत्वपूर्ण है कि हम गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लागू करने के लिए मिलकर काम करें, और आज मिस्र में मेरा ध्यान इसी पर होगा।"

ट्रंप सोमवार को अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें संघर्ष विराम के बाद के चरणों के विवरण पर चर्चा की जाएगी।

ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीवन विटकॉफ ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा, "मैं उन प्रयासों में सहायता और समन्वय करने में ब्रिटेन की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना चाहूंगा, जिनके कारण हम इजराइल में इस ऐतिहासिक दिन तक पहुंचे हैं।’’

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मिस्र में शिखर सम्मेलन में शांति योजना पर हस्ताक्षर समारोह शामिल होगा, जो "दो वर्षों के संघर्ष और रक्तपात के बाद क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ होगा।"

