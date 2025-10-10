फिलीपीन में भूकंप के शक्तिशाली झटके, एक व्यक्ति की मौत

मनीला, 10 अक्टूबर (एपी) दक्षिणी फिलीपीन में शुक्रवार सुबह आए 7.4 तीव्रता के भूकंप से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गयी, इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई तथा सुनामी की आशंका के कारण आसपास के तटीय क्षेत्रों को खाली कराना पड़ा।

राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने कहा कि संभावित क्षति का आकलन किया जा रहा है तथा सुरक्षित स्थिति होने पर बचाव एवं राहत अभियान शुरू किया जाएगा।

फिलीपीन के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान ने कहा कि इस भूकंप से नुकसान होने तथा बाद में और झटकों की आशंका है। भूकंप का केंद्र मनाय शहर से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिणपूर्व में दावाओ ओरिएंटल प्रांत के पास समुद्र में स्थित था।

नागरिक सुरक्षा कार्यालय के उप प्रशासक बर्नार्डो राफेलिटो एलेजांद्रो ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि दक्षिणी प्रांत में मलबे की चपेट में आने से कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई।

एलेजांद्रो ने बताया कि कई इमारतों की दीवारों में दरारें आ गईं, जिनमें दावाओ शहर का एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। हालांकि, हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन जारी है।

दवाओ ओरिएंटल में जेनेरोसो शहर के एक अधिकारी सावेद्रा ने बताया कि उनके कस्बे के एक उच्च विद्यालय के कम से कम 50 छात्रों को भूकंप के कारण चोटें आने, बेहोश होने या चक्कर आने के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।

होनोलूलू स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के लगभग दो घंटे बाद फिलीपीन और इंडोनेशिया के तटों पर छोटी-छोटी लहरें उठती देखी गईं। उन्होंने कहा कि समुद्र में उतार-चढ़ाव जारी रह सकते हैं।

फिलीपीन अब भी 30 सितंबर को आए 6.9 तीव्रता के भूकंप से उबर रहा है, जिसमें कम से कम 74 लोगों की मौत हो गई थी और मध्य सेबू प्रांत के बोगो शहर तथा आसपास के इलाकों में हजारों लोग विस्थापित हुए थे।

दुनिया में आपदा के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में शामिल फिलीपीन में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के ‘‘रिंग ऑफ फायर’’ नामक भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है।

इस द्वीपसमूह में हर साल लगभग 20 तूफान आते हैं, जिससे सरकार और स्वयंसेवी संगठनों के लिए आपदा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

शुक्रवार को पापुआ न्यू गिनी के तट पर भी 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, इसका केंद्र बिस्मार्क सागर में था, जो दक्षिण प्रशांत द्वीपीय देश के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर लाए से 414 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में है।

लाए की पुलिस अधिकारी मैरी जेन हुआफिलोंग ने कहा कि किसी नुकसान की खबर नहीं है।