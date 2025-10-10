क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन से पहले मदुरै हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने धोनी का स्वागत किया
मदुरै, नौ अक्टूबर (भाषा) पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी बृहस्पतिवार को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने शहर पहुंचे तो प्रशंसक उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े।
धोनी को तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के सहयोग से ‘वेलाम्मल एजुकेशनल ट्रस्ट’ द्वारा विकसित स्टेडियम तक ले जाया गया।
रिपोर्टों के अनुसार 325 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेडियम मदुरै में चिंतामणि रिंग रोड पर वेलाम्मल अस्पताल के पास 11.5 एकड़ में फैला है और इसमें 7,300 लोगों के बैठने की क्षमता है।