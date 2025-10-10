लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
प्रादेशिक

क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन से पहले मदुरै हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने धोनी का स्वागत किया

On
क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन से पहले मदुरै हवाई अड्डे पर प्रशंसकों ने धोनी का स्वागत किया

मदुरै, नौ अक्टूबर (भाषा) पूर्व भारतीय कप्तान एम एस धोनी बृहस्पतिवार को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करने शहर पहुंचे तो प्रशंसक उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर उमड़ पड़े।

धोनी को तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) के सहयोग से ‘वेलाम्मल एजुकेशनल ट्रस्ट’ द्वारा विकसित स्टेडियम तक ले जाया गया।

रिपोर्टों के अनुसार 325 करोड़ रुपये की लागत से बना यह स्टेडियम मदुरै में चिंतामणि रिंग रोड पर वेलाम्मल अस्पताल के पास 11.5 एकड़ में फैला है और इसमें 7,300 लोगों के बैठने की क्षमता है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Mahendra Singh Dhoni Tamilnadu Cricket

Related Posts

चैम्पियन को ट्रॉफी नहीं दिया जाना पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है : सूर्य

चैम्पियन को ट्रॉफी नहीं दिया जाना पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी असली ट्रॉफी मेरी टीम है : सूर्य

एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर एकजुट होकर खेलना होगा भारत को

एशिया कप फाइनल: पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर एकजुट होकर खेलना होगा भारत को

जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे: हरमनप्रीत

जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे: हरमनप्रीत

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छींटाकशी का सबसे सही जवाब एशिया कप जीतना ही था : तिलक

पाकिस्तानी खिलाड़ियों की छींटाकशी का सबसे सही जवाब एशिया कप जीतना ही था : तिलक