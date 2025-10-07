लोकतेज WhatsApp channel
ज्योति सिंह ने पवन सिंह को दिया मीडिया के सामने आने का चैलेंज, कहा-चार दीवारी में नहीं होगी कोई बात

ज्योति सिंह ने पवन सिंह को दिया मीडिया के सामने आने का चैलेंज, कहा-चार दीवारी में नहीं होगी कोई बात

मुंबई, 07 अक्टूबर (वेब वार्ता)। बिहार चुनाव से पहले ही भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद गरमाता जा रहा है।

पहले रिश्ते सुधारने के लिए पवन सिंह के घर पहुंची ज्योति सिंह ने हंगामा किया। उन्होंने पवन पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलासा किया कि ज्योति बार-बार चुनाव लड़वाने की डिमांड कर रही हैं। अब एक बार फिर ज्योति ने सिंगर के नाम बड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने पति पवन को मीडिया के सामने आकर बात करने का चैलेंज दिया है।

ज्योति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, “सच क्या है, झूठ क्या है…ये मेरी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हों या आप सही हों, कल हम मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए, मैं भी बैठूंगी।

अब चारदीवारी के अंदर कोई बात नहीं होगी। मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं, अगर आप भी ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए और साबित कीजिए कि मैं गलत हूं।” ज्योति ने काफी लंबा पोस्ट लिखा है।

इससे पहले पवन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह को लेकर काफी कुछ लिखा था। उन्होंने चुनाव लड़वाने का दबाव बनाने का आरोप ज्योति सिंह पर लगाया। उन्होंने लिखा था, “कल सुबह जब आप मेरी सोसायटी में आईं तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब डेढ़ घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन आपकी बस एक ही रट थी कि “मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी,’ जो मेरे वश की बात नहीं।”

इस विवाद के चलते पवन सिंह को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। पवन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि जब वहअपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो जनता को कैसे संभालेंगे। सोशल मीडिया पर सिंगर के पोस्टर तक जलाए जा रहे हैं।

इतना ही नहीं पति-पत्नी के इस विवाद में सिंगर खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े। उन्होंने ज्योति सिंह का सपोर्ट करते हुए पवन सिंह को सलाह दी कि वह अपना घर संभालें।

उन्होंने कहा कि “मेरी भी बेटी है, अगर उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो एक पिता के तौर पर मुझे कितना दुख होगा। ऐसे में दोनों मिलकर मामले को सुलझा लें।”

