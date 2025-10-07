भूस्खलन प्रभावित उत्तर बंगाल में स्थिति पर नजर रख रही हूं : ममता बनर्जी

कोलकाता, सात अक्टूबर (भाषा) पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के उत्तरी भाग में भूस्खलन प्रभावित जिलों की स्थिति पर खुद नजर रख रही हैं।

ममता ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि प्रशासन का हर अंग जरूरत के समय लोगों के साथ खड़े होने के एकमात्र उद्देश्य के साथ काम में जुटा हुआ है।

उत्तर बंगाल में रविवार को मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से 30 लोगों की मौत हो गई तथा कई लोग लापता हो गए।

ममता सोमवार से सिलीगुड़ी में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही हूं और यह सुनिश्चित करूंगी कि हर आवश्यक कदम करुणा, तेज गति और जवाबदेही के साथ उठाया जाए।’’

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रकृति के प्रकोप ने बड़ी कठिनाई पैदा की है, लेकिन हमारा सामूहिक संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार परित्यक्त महसूस न करे और कोई भी व्यक्ति असहाय न रहे।’’

उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी में जिला मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, उप-मंडल अधिकारी (एसडीओ) और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर अथक प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा ताकि संपर्क बिना किसी देरी के बहाल किया जा सके।’’

ममता ने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं।