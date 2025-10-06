7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, 14 नवंबर को होगी मतगणना

नई दिल्ली, 06 अक्टूबर (वेब वार्ता)। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अन्य 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा की है। इन राज्यों में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मतगणना होगी।

जम्मू-कश्मीर की नगरोटा (77) और बडगाम (27) विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होगा। इसके अलावा, राजस्थान की अंटा, पंजाब की तरनतारन, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, मिजोरम की डांपा और ओडिशा की नुआपाड़ा सीटों पर वोटिंग होगी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि उपचुनाव के लिए 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ओडिशा की नुआपाड़ा और जम्मू-कश्मीर की नगरोटा व बडगाम सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर होगी।

बाकी अन्य सीटों के लिए आखिरी तारीख 21 अक्टूबर होगी। 7 सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख 24 अक्टूबर होगी, जबकि राजस्थान की अंटा सीट पर 27 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। 6 सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त थीं। राजस्थान की अंटा सीट पर कंवरलाल को अघोषित किया गया था, जिससे यह सीट खाली हुई।

जम्मू-कश्मीर की नगरोट सीट से देवेंद्र सिंह राणा विधायक बने थे। झारखंड की घाटशिला सीट से रामदास सोरेन, तेलंगाना की जुबली हिल्स से मगंती गोपीनाथ, पंजाब की तरनतारन से कश्मीर सिंह सोहल, मिजोरम की डंपा से लालरिन्तलुआंगा सैला और ओडिशा की नुआपाड़ा से राजेंद्र ढोलकिया ने जीत हासिल की थी। हालांकि, इन सभी विधायकों की बाद में मृत्यु हो गई थी।

सोमवार को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की। बिहार में दो चरणों (6 नवंबर और 11 नवंबर) में मतदान होगा। 14 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे।