कोलंबो, पांच अक्टूबर (भाषा) भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को यहां आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में पाकिस्तान को 88 रन से हराने के बाद खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि टूर्नामेंट में आगे भी इसी जीत की लय को जारी रखना चाहेंगे।

हरमनप्रीत कौर ने मैच के बाद कहा, ‘‘जीत से बहुत खुश हूं। यह एक अहम जीत थी। हमारी गेंदबाजी शानदार रही और क्रांति गौड़ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेणुका शर्मा ने भी उनका अच्छा साथ दिया। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने कई मौके बनाए, कुछ कैच छोड़े भी, लेकिन जीत से खुशी मिली। ’’

भारतीय टीम हरलीन देओल की 46 रन की पारी और अंत में रिचा घोष के नाबाद 35 रन से 50 ओवर में 247 रन के सम्मानजनक स्कोर पर सिमट गई।

इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम सलामी बल्लेबाज सिदरा अमीन की 81 रन की जुझारू पारी के बावजूद 43 ओवर में 159 रन पर ढेर हो गई।

पिच के बारे में हरमनप्रीत ने कहा, ‘‘बल्लेबाजी करना आसान नहीं था। हमारा लक्ष्य था लंबी साझेदारी निभाना और ज्यादा से ज्यादा रन बनाना। बारिश की वजह से पिच थोड़ी धीमी थी। ’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमने सोचा विकेट बचाए रखें फिर अंत में रिचा ने हमें 30 अहम रन दिए। फिलहाल जीत से बहुत संतुष्ट हूं। जब हम भारत लौटेंगे तो इस लय को बनाए रखना चाहेंगे। हमें वहां की पिचों का अंदाजा है और उम्मीद है कि सही संयोजन पर काम कर पाएंगे। ’’

पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कहा, ‘‘हमने पावरप्ले में बहुत ज्यादा रन दिए। यही बात डेथ ओवर में भी रही। हमें उन्हें 200 रन से अंदर ही रोकना चाहिए था। ’’

भारतीय गेंदबाज क्रांति गौड़ को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया जिन्होंने 20 रन देकर तीन विकेट झटके।

दीप्ति शर्मा को तीन जबकि स्नेह राणा को दो विकेट मिले।