लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
खेल

मयंक अग्रवाल, स्मरण और अन्वय द्रविड़ को केएससीए वार्षिक पुरस्कारों में किया गया सम्मानित

On
मयंक अग्रवाल, स्मरण और अन्वय द्रविड़ को केएससीए वार्षिक पुरस्कारों में किया गया सम्मानित

बेंगलुरु, पांच अक्टूबर (भाषा) भारतीय बल्लेबाज मयंक अग्रवाल, दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ और प्रतिभाशाली युवा आर. स्मरण को रविवार को यहां आयोजित कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) के वार्षिक पुरस्कार समारोह में विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

मयंक को विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से सबसे अधिक रन बनाने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने पिछले सत्र में 93 की औसत से 651 रन बनाए।

 आर. स्मरण रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने के लिए को पुरस्कार मिला। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सात मैचों में 64.50 की औसत से 516 रन बनाए, जिसमें दो शतक शामिल हैं।

गेंदबाजी श्रेणी में वार्षिक पुरस्कार वासुकी कौशिक को मिला। कौशिक ने 23 विकेट चटकाए। वह हालांकि आगामी 2025-26 घरेलू सत्र से पहले गोवा की टीम से जुड़ गए हैं।

अन्वय द्रविड़ को अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में कर्नाटक की ओर से सर्वाधिक रन बनाने के लिए लगातार दूसरे वर्ष सम्मानित किया गया।

कर्नाटक और मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर बल्लेबाज के.एल. श्रीजीत को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 213 रनों के साथ सर्वाधिक रन बनाने के लिए पुरस्कार मिला।

लेग-स्पिनर श्रेयस गोपाल ने 14 विकेट लेकर गेंदबाजी श्रेणी का पुरस्कार अपने नाम किया।

इसके अलावा मलेशिया में इस साल की शुरुआत में आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर-19 महिला टीम का हिस्सा रही निकी प्रसाद, मिथिला विनोद और ‘परफॉर्मेंस एनालिस्ट’ माला रंगास्वामी को भी सम्मानित किया गया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Rahul Gandhi Karnataka

Related Posts