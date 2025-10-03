अगले सप्ताह नोबेल पुरस्कार विजेताओं की होगी घोषणा, कुछ महत्वपूर्ण बातें

स्टॉकहोम, तीन अक्टूबर (एपी) नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी। इन पुरस्कारों को चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक माना जाता है।

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2018 से अमेरिका के लोगों के साथ-साथ विदेशों में नेताओं द्वारा कई बार नामित किया गया है। दिसंबर में एक रिपब्लिकन सांसद ने अब्राहम समझौते की मध्यस्थता के लिए भी ट्रंप के नाम का प्रस्ताव दिया था। इस समझौते ने इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बना दिया था।

नोबेल पुरस्कारों के बारे में जानने योग्य कुछ बातें इस प्रकार हैं:

नोबेल पुरस्कारों का इतिहास

नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 19वीं सदी के स्वीडन के व्यवसायी और वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उनके पास 300 से ज़्यादा पेटेंट थे, लेकिन पुरस्कारों से पहले उनकी प्रसिद्धि का कारण नाइट्रोग्लिसरीन को एक ऐसे यौगिक के साथ मिलाकर डायनामाइट का आविष्कार करना था जिससे विस्फोटक अधिक स्थिर हो जाता था।

डायनामाइट निर्माण, खनन और हथियार उद्योग में बेहद लोकप्रिय हो गया और इसने नोबेल को बहुत अमीर बना दिया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का इस्तेमाल वार्षिक पुरस्कारों के लिए धन जुटाने में करने का निर्णय लिया, "उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले वर्ष मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है।"

चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के निधन के पांच साल बाद 1901 में प्रदान किया गया था।

वर्ष 1968 में, स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के लिए छठा पुरस्कार शुरू किया। हालांकि नोबेल पुरस्कार के शुद्धतावादी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार तकनीकी रूप से नोबेल नहीं है, फिर भी इसे हमेशा अन्य पुरस्कारों के साथ ही प्रदान किया जाता है।

नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया पुरस्कारों की संबंधित समितियों द्वारा किसी भी नामांकन की घोषणा नहीं की जाती है, और नोबेल पुरस्कार संबंधी क़ानून निर्णायकों को 50 वर्षों तक अपने विचार-विमर्श पर चर्चा करने से रोकता है। लेकिन नामांकन करने वाले अपनी सिफारिशें सार्वजनिक करने का विकल्प चुन सकते हैं।

कोई व्यक्ति खुद को नामांकित नहीं कर सकता, हालांकि उसे अन्य लोगों द्वारा कई बार नामांकित किया जा सकता है-जिसमें प्रत्येक पुरस्कार की समिति के सदस्य भी शामिल हैं।

प्रत्येक पुरस्कार समिति थोड़ा अलग तरीके से काम करती है, लेकिन वे सभी नोबेल की इस इच्छा का सम्मान करने का प्रयास करते हैं कि विजेताओं ने मानवता को लाभ पहुंचाया है।

शांति पुरस्कार समिति ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो पिछले वर्ष की उपलब्धियों को नियमित रूप से पुरस्कृत करती है, और यह पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाने वाला एकमात्र पुरस्कार है। स्टॉकहोम में दिए जाने वाले विज्ञान पुरस्कारों के विजेताओं को अक्सर नोबेल निर्णायकों द्वारा अपने काम को मान्यता मिलने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी सफलता समय की कसौटी पर खरी उतरे।

इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार के लिए कार्यक्रम सोमवार को शुरू हो रहा है, जिसमें स्टॉकहोम के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में एक पैनल द्वारा चिकित्सा पुरस्कार की घोषणा की जाएगी।

नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं जारी रहेंगी, मंगलवार को भौतिकी, बुधवार को रसायन विज्ञान और बृहस्पतिवार को साहित्य का पुरस्कार घोषित किया जाएगा। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा शुक्रवार को और आर्थिक विज्ञान के नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा 13 अक्टूबर को की जाएगी।

ये पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार में 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (लगभग 12 लाख अमेरिकी डॉलर) की राशि दी जाती है, और विजेताओं को 18 कैरेट का स्वर्ण पदक और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए अधिकतम तीन विजेता पुरस्कार राशि साझा कर सकते हैं।