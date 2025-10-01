लोकतेज WhatsApp channel
ज़रा हटके

एआई जनित टिली नॉरविड अभिनेत्री नहीं: एसएजी आफ्ट्रा ने की निंदा

एआई जनित टिली नॉरविड अभिनेत्री नहीं: एसएजी आफ्ट्रा ने की निंदा

लॉस एंजिलिस, एक अक्टूबर (भाषा) ‘स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड-अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट्स’ (एसएजी-आफ्ट्रा) ने एआई अदाकारा टिली नॉरवुड के उभरने की निंदा की है और इसे एक कंप्यूटर-जनित पात्र बताया है, जिसे बिना सहमति के प्रशिक्षित किया गया है और जिसमें वास्तविक जीवन का कोई अनुभव या भावना नहीं है।

हॉलीवुड की पहली ‘एआई अभिनेत्री’ कही जाने वाली नॉरवुड, जिकोइया कंपनी की रचना है। यह कंपनी खुद को दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) टैलेंट स्टूडियो बताती है।

इस अभिनेत्री को तब लोकप्रियता मिली जब उसकी निर्माता एलाइन वैन डेर वेल्डेन ने ज्यूरिक में एक उद्योग पैनल को बताया कि फिल्म और टेलीविजन उद्योग एआई का स्वागत कर रहा है, और इस ‘वर्चुअल परफॉर्मर’ को कई प्रस्ताव मिल रहे हैं।

अपने विकास के बाद से ही नॉरवुड ने हॉलीवुड में व्यापक ध्यान आकर्षित किया है।

एक बयान में, एसएजी-आफ्ट्रा ने नॉरवुड की रचना की निंदा करते हुए कहा कि वह एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम है जिसे बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के कामकाजी पेशेवरों के कार्यों के आधार पर प्रशिक्षण दिया गया है।

उसने कहा, ‘‘स्पष्ट रूप से, टिली नॉरवुड कोई अदाकारा नहीं है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा निर्मित एक चरित्र है जिसे अनगिनत पेशेवर कलाकारों के काम पर प्रशिक्षित किया गया है और इसके लिए किसी की अनुमति नहीं ली गई या पारिश्रमिक नहीं दिया गया।’’

बयान में कहा गया, ‘‘इसमें कोई जीवन अनुभव नहीं है, कोई भावना नहीं है और, जैसा कि हमने देखा है, दर्शकों को मानवीय अनुभव से असंबद्ध कंप्यूटर-जनित सामग्री देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है।’’

संस्थान ने कहा कि नॉरवुड ने किसी भी वास्तविक समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि चुराए गए प्रदर्शनों का उपयोग करके समस्याएं ही पैदा की हैं, अभिनय की दुनिया में काम कर रहे लोगों की नौकरियों को खतरे में डाला और मानवीय रचनात्मकता का अवमूल्यन किया है।

उसने कहा, ‘‘इसके अतिरिक्त, निर्माताओं को पता होना चाहिए कि वे हमारे अनुबंध संबंधी उन दायित्वों का पालन किए बिना सिंथेटिक कलाकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके तहत सिंथेटिक कलाकार का उपयोग करने से पहले सूचना और बातचीत की आवश्यकता होती है।’’

नताशा लियोन, मेलिसा बैरेरा, कीर्सी क्लेमन्स और मारा विल्सन सहित हॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर एआई सृजन का विरोध किया है।

नॉरवुड की तस्वीर दिखाए जाने पर, ऑस्कर-नामित अभिनेत्री एमिली ब्लंट ने ‘‘वैराइटी’’ पत्रिका को बताया कि यह रचना डरावनी है।

उन्होंने कहा, ‘‘एजेंसियो, ऐसा मत करो। कृपया रुको। कृपया हमारे मानवीय संबंधों को खत्म करना बंद करो।’’

प्रतिक्रिया के बाद, एलाइन वैन डेर वेल्डेन ने एक बयान पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि नॉरवुड ‘‘किसी इंसान का विकल्प नहीं, बल्कि एक रचनात्मक कृति है’’।

उन्होंने कहा, ‘‘अपने पहले के कई कला रूपों की तरह, वह बातचीत को जन्म देती है, और यह अपने आप में रचनात्मकता की शक्ति को दर्शाता है। मैं एआई को लोगों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक नए उपकरण - एक नए पेंटब्रश के रूप में देखती हूं। जिस तरह एनीमेशन, कठपुतली कला या सीजीआई (कंप्यूटर सृजित चित्र) ने लाइव अभिनय से समझौता किए बिना नई संभावनाओं के द्वार खोले, उसी तरह एआई कहानियों की कल्पना और निर्माण का एक और तरीका प्रदान करता है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं खुद एक अभिनेत्री हूं और निश्चित रूप से कोई एआई चरित्र मानव अभिनय के कौशल या आनंद को नहीं छीन सकता।’’

