चीन ने गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की शांति योजना का स्वागत किया

चीन ने गाजा में युद्ध समाप्त करने की ट्रंप की शांति योजना का स्वागत किया

बीजिंग, 30 सितंबर (भाषा) चीन ने मंगलवार को गाजा में युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का समर्थन किया जिसमें शत्रुता को तत्काल समाप्त करना और हमास द्वारा बंधक बनाए गए 20 जीवित इजराइली बंधकों को रिहा करना शामिल है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने नई 20-सूत्री योजना के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ‘‘फलस्तीन और इजराइल के बीच तनाव कम करने के सभी प्रयासों का चीन स्वागत और समर्थन करता है।’’

प्रवक्ता ने कहा कि चीन सभी संबंधित पक्षों से संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों को ईमानदारी से लागू करने, गाजा में तत्काल और व्यापक युद्धविराम लागू करने, सभी बंदियों को रिहा करने और स्थानीय मानवीय संकट को तत्काल कम करने का आह्वान करता है।

ट्रंप के समझौते पर टिप्पणी करते हुए, शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के मिडल ईस्ट स्टडीज इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर लियू झोंगमिन ने मंगलवार को चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को बताया कि ट्रंप प्रशासन की 20-सूत्री शांति योजना एक व्यापक रूपरेखा है जिसे गाजा युद्ध का अंत करीब होने के साथ बातचीत और समझौतों के माध्यम से विकसित किया गया है।

लियू ने कहा कि यह योजना संघर्ष को लंबा खिंचने से रोकने और ट्रंप की गाजा के पुनर्निर्माण की पूर्व विकास योजना के तत्वों के साथ इजराइल के उद्देश्यों को संतुलित करने के लिए बनाई गई है।

इस योजना को खाड़ी देशों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।

