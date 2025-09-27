लोकतेज WhatsApp channel
'जीएसटी 2.0' से अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार: सिंधिया

गुवाहाटी, 26 सितंबर (भाषा) केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों (जीएसटी 2.0) ने देश की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार दी है। इस फैसले से उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता बढ़ी है और विक्रेताओं की बिक्री में वृद्धि हुई है।

उन्होंने विपक्षी दलों के इन सुधारों की आलोचना करने को उनकी 'आंतरिक नकारात्मकता' बताते हुए खारिज कर दिया।

केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''मैंने कई दुकानों का दौरा किया और दुकानदारों तथा ग्राहकों से बातचीत की। हर जगह सकारात्मकता का माहौल है।''

उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों ने कम और सरल करों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि को एक नई रफ्तार दी है।

मंत्री ने दावा किया, ''इसके चलते ग्राहकों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा है और विक्रेताओं की बिक्री के आंकड़े बढ़ गए हैं। इससे सभी वर्गों और उम्र के लोगों को लाभ हुआ है।''

सिंधिया ने आगे कहा, ''ये सुधार प्रधानमंत्री के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जिसका मकसद देश को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाना है।''

विपक्षी दलों के सुधारों की आलोचना करने पर मंत्री ने कहा, ''विपक्ष के पास विरोध करने के अलावा कोई और काम नहीं है। अगर कोई अच्छी बात, वृद्धि या प्रगति की बात है, तो वे विरोध करेंगे। वे भारत के संस्थागत ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे, चाहे वह उच्चतम न्यायालय हो या चुनाव आयोग।''

सिंधिया ने कहा कि विपक्षी दलों की 'आंतरिक नकारात्मकता' अब 'बाहरी नकारात्मक व्यक्तित्व में बदल गई है।'

