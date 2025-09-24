सीबीएसई कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित करेगा

नयी दिल्ली, 24 सितंबर (भाषा) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अगले साल 17 फरवरी से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। अधिकारियों ने बुधवार को यह घोषणा की।

बोर्ड ने महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए एक संभावित ‘डेटशीट’ की घोषणा की। यह पहली बार है कि कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं एक शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी।

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, “पहला संस्करण 17 फरवरी से छह मार्च, 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा संस्करण 15 मई से एक जून तक आयोजित किया जाएगा।”

मई में होने वाला दूसरा चरण उन छात्रों के लिए वैकल्पिक होगा जो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। अगर कोई छात्र दोनों चरणों में शामिल होता है, तो दोनों चरणों में से सर्वश्रेष्ठ अंक ही मान्य होंगे।

दोनों परीक्षाएं वर्ष के लिए निर्धारित पूर्ण पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएंगी तथा अध्ययन की योजना और परीक्षा की योजना समान रहेगी।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली के तहत कोई अलग से पूरक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसके बजाय, बोर्ड परीक्षा का दूसरा सत्र उन छात्रों के लिए पूरक परीक्षा के रूप में होगा जो अपने अंक सुधारना चाहते हैं।

वर्तमान में, छात्रों के पास पूरक परीक्षाओं में अपने अंक सुधारने का अवसर होता है।

भारद्वाज ने कहा कि कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से नौ अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, “सामान्य दिशानिर्देश के अनुसार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद शुरू होगा तथा 12 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 12 की भौतिकी की परीक्षा 20 फरवरी, 2026 को निर्धारित है, तो मूल्यांकन तीन मार्च, 2026 को शुरू होने और 15 मार्च, 2026 तक समाप्त होने की संभावना है।”

भारत और 26 अन्य देशों से कक्षा 10 और 12 के लगभग 45 लाख छात्रों के 204 विषयों की परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है।