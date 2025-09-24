ग्लोबल शतरंज लीग खिलाड़ियों का ड्राफ्ट 26 सितंबर को

मुंबई, 24 सितंबर (भाषा ) ग्लोबल शतरंज लीग के तीसरे सत्र के लिये खिलाड़ियों का ड्राफ्ट यहां शुक्रवार को निकाला जायेगा जिसमें विश्व चैम्पियन डी गुकेश , पांच बार के विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद और आर प्रज्ञानानंदा ‘आइकन खिलाड़ियों’ में से होंगे ।

दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन चेन्नई में 13 से 24 दिसंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहे हैं । उन्होंने यूएई और लंदन में पिछले दो सत्र खेले थे ।

टेक महिंद्रा और फिडे के संयुक्त टूर्नामेंट जीसीएल में छह फ्रेंचाइजी हैं । इसके लिये 36 खिलाड़ियों के ड्राफ्ट पूल में अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नकामूरा, फेबियानो कारूआना, फ्रांस के अलीरजा फिरोजा और मैक्सिम वाचियेर लाग्रेव भी हैं ।

वहीं नीदरलैंड के अनीश गिरि, भारत के अर्जुन एरिगेसी, विश्व कप उपविजेता कोनेरू हम्पी, चार बार के विश्व चैम्पियन होउ यिफान जैसे सितारे भी इसमें होंगे ।

पूल में ‘आइकन’, ‘पुरूष’, ‘महिला’ और ‘अंडर 21 ’ वर्ग होंगे । हर फ्रेंचाइजी छह खिलाड़ियों को चुनेगी जिसमें एक आइकन, दो पुरूष , दो महिला और एक अंडर 21 होगा ।

तीसरे सत्र की फ्रेंचाइजी में गत चैम्पियन त्रिवेणी कांटिनेंटल किंग्स, पीबीजी अलास्कन नाइट्स, अपग्रेड मुंबा मास्टर्स, गेंजेस ग्रैंडमास्टर्स, अल्पाइन एसजी पाइपर्स और अमेरिकन गैम्बिट्ज हैं ।

गुकेश ने पिछले साल चीन के डिंग लिरेन के साथ विश्व चैम्पियनशिप मुकाबले के कारण इसमें भाग नहीं लिया था ।