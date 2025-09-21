लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें

वडोदरा जिले में “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत हुई विशेष ब्रांडिंग गतिविधियाँ

17 गाँवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संपत्तियों पर लोगो लगाया गया, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को दिया गया स्वच्छता संदेश

On
वडोदरा जिले में “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत हुई विशेष ब्रांडिंग गतिविधियाँ

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत वडोदरा जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों पर विशेष ब्रांडिंग गतिविधियाँ आयोजित की गईं। स्वच्छ भारत उत्सव के उपलक्ष्य में जिले के 17 गाँवों का दौरा कर स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व पर मार्गदर्शन दिया गया। अभियान के दौरान “स्वच्छ गुजरात – एक नई पहचान” की थीम पर काम करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा लोगों लगाया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया।

इस पहल के अंतर्गत पादरा के उभराया, वाघोडिया के रुस्तमपुरा, वसावेल और भगापुर, कर्जन के वेमार और मियागाम, वडोदरा के मेढाद, गोकुलपुरा और कजापुर, सावली के दीपपुरा, डेसर के वरसाडा, डभोई, फरतीकुई, थुवावी, शिरोला और शिनोर तालुकाओं में एसबीएम (ग्रामीण) संपत्तियों की ब्रांडिंग की गई।

इसके साथ ही, स्कूली छात्रों और ग्रामीणों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संपत्तियों का दौरा और स्वच्छता संबंधी संदेश शामिल थे। इसके अलावा, डेसर तालुका के मेरकुवा और वरसाडा, गाँवों में युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान के बैनर के साथ सेल्फी लेकर स्वच्छ भारत उत्सव की शुभकामनाएँ दीं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags:

Related Posts