भीषण गर्मी के बीच सरुसजाई स्टेडियम में हजारों प्रशंसक जुबिन को अंतिम विदाई देने पहुंचे

गुवाहाटी, 21 सितंबर (भाषा) भीषण गर्मी के बीच हजारों प्रशंसक रविवार को गुवाहाटी के सरुसजाई स्थित अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स परिसर में लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हुए, जहां उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा जाएगा।

कई प्रशंसक तो रातभर आयोजन स्थल के बाहर डटे रहे, जबकि कई लोग तड़के वहां पहुंचे। प्रशासन ने पार्थिव शरीर के स्वागत और दर्शन की व्यवस्था के लिए व्यापक तैयारियां की थीं।

प्रशंसकों ने जुबिन गर्ग के चित्र (कटआउट्स) थाम रखे थे। उन्होंने गर्ग के लोकप्रिय गीत गाकर पूरी रात दुःख को साझा किया।

जैसे-जैसे दिन चढ़ा, भीड़ और बढ़ती गई और असम के विभिन्न हिस्सों से लोग बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगे।

जुबिन गर्ग का शुक्रवार को सिंगापुर में निधन हो गया था। उनके पार्थिव शरीर को खेल परिसर के भीतर एक पंडाल में रखा जाएगा। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए स्टेडियम परिसर में एक वैकल्पिक स्थान भी तैयार किया गया है।

प्रशासन ने पहले घोषणा की थी कि सुबह नौ बजे से शाम सात बजे तक पार्थिव शरीर के दर्शन किए जा सकेंगे। हालांकि, सुबह तक पार्थिव शरीर उनके कहिलीपाड़ा स्थित आवास नहीं पहुंचा था, जहां से उसे सरुसजाई स्टेडियम लाया जाना था।

सुबह करीब सात बजे जब हवाई अड्डे पर उनका ताबूत पहुंचा, तो वहां से स्टेडियम तक के रास्ते पर हजारों लोग उमड़ पड़े, जिससे शवयात्रा की गति धीमी पड़ गई।

इस दौरान स्टेडियम में तेज गर्मी के कारण कई शोकाकुल लोग बेहोश हो गए, फिर भी उनके हजारों प्रशंसक पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय कलाकार की एक अंतिम झलक पाने के लिए डटे रहे।