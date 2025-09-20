लोकतेज WhatsApp channel
वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र से पहले सुरक्षा उपायों की समीक्षा की गई

जम्मू, 20 सितंबर (भाषा) नवरात्र से पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शनिवार को रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।

रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)परमवीर सिंह ने कटरा में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सेना, सीआरपीएफ और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होगी और एक अक्टूबर को इसका अंतिम दिन होगा। इस दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वैष्णो देवी मंदिर आने की संभावना है।

बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि तैनात सुरक्षा बलों की प्राथमिक जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को त्योहार के दौरान सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण मिले।

उन्होंने भवन तक जाने वाले पूरे रास्ते पर पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गहन तलाशी और गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई असामाजिक या राष्ट्रविरोधी तत्व शांतिपूर्ण माहौल को बाधित न कर सके।

उन्होंने बताया कि पहचान पत्र की सख्त जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का रूप धारण करके परिसर में प्रवेश न कर सके।

एसएसपी ने कटरा कस्बे में प्रवासियों का सत्यापन और जनगणना कराने, टट्टू मालिकों और कामगारों की प्राथमिकता से जांच, होटलों और आवासीय स्थलों की नियमित जांच कर आगंतुकों का सत्यापन करने और सभी थानों में आतंकवादियों के सहयोगियों की सूची को अघतन करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, उन्होंने उग्रवाद के नये चलन पर रोक लगाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सख्त निगरानी पर भी जोर दिया।

