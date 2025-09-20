प्रधानमंत्री मोदी ने धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया
अहमदाबाद, 20 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां के निकट स्थित ग्रीनफील्ड औद्योगिक केन्द्र धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (डीएसआईआर) का हवाई सर्वेक्षण किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने मोदी के हवाई सर्वेक्षण का वीडियो फुटेज जारी किया।
टिकाऊ औद्योगीकरण, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश के आधार पर निर्मित एक ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर के रूप में परिकल्पित, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में और राज्य की राजधानी गांधीनगर से 134 किलोमीटर दूर है।
डीएसआईआर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) द्वारा पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के प्रभाव क्षेत्र में औद्योगिक संकुलों और केंद्र का एक रैखिक क्षेत्र बनाने के महत्वाकांक्षी कदम का हिस्सा है।