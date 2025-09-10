एशिया कप : अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया , सेदिकुल्लाह और उमरजई के अर्धशतक

अबु धाबी, नौ सितंबर (भाषा) : सलामी बल्लेबाज सेदिकुल्लाह अटल और अजमतुल्लाह उमरजई के अर्धशतक और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी से अफगानिस्तान ने एशिया कप पुरुष टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी मैच में मंगलवार को यहां हांगकांग को 94 रन से रौंदकर अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की।

सेदिकुल्लाह (नाबाद 73, 52 गेंद, चार चौके, तीन छक्के) ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलने के अलावा उमरजई (53 रन, 21 गेंद, पांच छक्के, दो चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की जिससे अफगानिस्तान ने छह विकेट पर 188 रन बनाए। अजमतुल्लाह ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से सबसे तेज 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा। सेदिकुल्लाह ने मोहम्मद नबी (33) के साथ भी तीसरे विकेट के लिए 51 रन जोड़े।

हांगकांग की टीम इसके जवाब कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी। बाबर हयात की 39 रन की पारी के बावजूद टीम नौ विकेट पर 94 रन ही बना सकी। बाबर के अलावा सिर्फ कप्तान यासिम मुर्तजा (16) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए।

अफगानिस्तान की ओर से गुलबदिन नायब (आठ रन पर दो विकेट) और फजलहक फारूकी (16 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट चटकाए जबकि अजमतुल्लाह उमरजई (चार रन पर एक विकेट), कप्तान राशिद खान (24 रन पर एक विकेट) और नूर अहमद (16 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरे हांगकांग की शुरुआत बेहद खराब रही और पावर प्ले में ही टीम का स्कोर चार विकेट पर 22 रन हो गया।

हांगकांग ने फजलहक फारूकी की दूसरी ही गेंद पर अंशुमन रथ (00) का विकेट गंवा दिया जिन्होंने विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज को कैच थमाया। हालांकि रीप्ले में दिखा की गेंद बल्ले से नहीं छुई थी।

सलामी बल्लेबाज जीशान अली (05) भी अगले ओवर में उमरजाई की गेंद पर नबी को कैच दे बैठे।

निजाकत खान (00) और कल्हान छालु (04) इसके बाद रन आउट हो गए जिससे हांगकांग का स्कोर चार विकेट पर 22 रन हो गया।

हांगकांग की टीम पावर प्ले में चार विकेट पर 23 रन ही बना सकी।

सलामी बल्लेबाज बाबर हयात ने राशिद खान पर छक्का जड़ा लेकिन किंचित शाह (06) ने नूर अहमद की गेंद पर करीम जन्नत को कैच थमा दिया जिससे हांगकांग को पांचवां झटका लगा।

बाबर ने करीम पर छक्के के साथ 12वें ओवर में टीम के रनों का अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने इसी ओवर में एक और छक्का मारा।

गुलबदिन नायब ने हालांकि अगले ओवर में बाबर को सेदिकुल्लाह के हाथों कैच कराके हांगकांग की अफगानिस्तान के स्कोर के करीब पहुंचने की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी।

इससे पहले अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सेदिकुल्लाह चार रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब आयुष शुक्ला की गेंद पर हांगकांग के कप्तान यासिम मुर्तजा ने स्लिप में उनका कैच टपका दिया। सेदिकुल्लाह ने इस ओवर में तीन चौके मारे।

रहमानुल्लाह गुरबाज (08) ने भी शुक्ला के अगले ओवर में छक्का जड़ा लेकिन अगली ही गेंद पर मिड ऑफ पर निजाकत खान के हाथों लपके गए।

इब्राहिम जादरान भी सिर्फ एक रन बनाने के बाद अतीक इकबाल की गेंद पर विकेटकीपर जीशान अली को कैच दे बैठे।

अफगानिस्तान ने पावर प्ले में दो विकेट पर 41 रन बनाए।

मोहम्मद नबी ने ऐजाज खान की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का जड़कर तेवर दिखाए और सातवें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। उन्होंने ऐजाज के अगले ओवर में भी दो चौके मारे।

हांगकांग के गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में परेशानी हुई।

ऑफ स्पिनर किंचित शाह ने अपनी पहली ही गेंद पर नबी को निजाकत के हाथों कैच कराके सेदिकुल्लाह के साथ उनकी 51 रन की साझेदारी को तोड़ा।

सेदिकुल्लाह ने शाह पर छक्का जड़ा लेकिन गुलबदिन नायब ( 05) इस स्पिनर की गेंद पर कप्तान मुर्तजा को कैच दे बैठे जिससे अफगानिस्तान का स्कोर चार विकेट पर 95 रन हो गया।

अफगानिस्तान के रनों का शतक 14वें ओवर में पूरा हुआ।

सेदिकुल्लाह ने शाह की गेंद पर दो रन के साथ 41 गेंद में अपना तीसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरा किया।

अजमतुल्लाह उमरजई ने मुर्तजा जबकि सेदिकुल्लाह ने अतीत पर लगातार दो छक्कों के साथ रन गति में इजाफा किया।

उमरजई ने 19वें ओवर में शुक्ला की गेंद पर लगातार तीन छक्के और एक चौके से 20 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर ऐजाज को कैच दे बैठे।

हांगकांग की ओर से शाह सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 24 रन देकर दो विकेट चटकाए। शुक्ला ने भी 54 रन देकर दो विकेट हासिल किए।