अय्यर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के कप्तान नियुक्त, राहुल, सिराज खेलेंगे दूसरा टेस्ट

मुंबई, छह सितंबर (भाषा) टेस्ट और एशिया कप के लिए चुनी गयी टी20 भारतीय टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे श्रेयस अय्यर को लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो अनौपचारिक चार दिवसीय टेस्ट मैच के लिए शनिवार को भारत ए टीम का कप्तान नियुक्त किया गया।

अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल और मोहम्मद सिराज इस श्रृंखला के दूसरे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। श्रृंखला का पहला मैच 16 से 19 सितंबर और दूसरा 23 से 26 सितंबर तक इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारतीय टेस्ट और टी 20 टीमों के लिए नजरअंदाज किये गये अय्यर बेंगलुरु में मध्य क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में खेलने वाली पश्चिम क्षेत्र की टीम का हिस्सा है।

इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम के लिए चार टेस्ट मैच खेलने वाले करुण नायर चोट के कारण इस टीम का हिस्सा नहीं है। नायर को पांचवें टेस्ट में बल्लेबाजी के दौरान चोट लगी थी।

इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में पांचवां टेस्ट मैच खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है।

राहुल और सिराज दूसरे मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल होंगे। इससे उन्हें वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला से पहले अभ्यास का अच्छा मौका मिलेगा।

भारत का घरेलू सत्र वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला के साथ शुरू होगा, जिसका पहला मैच दो अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा।

भारत ए टीम में तमिलनाडु के विकेटकीपर-बल्लेबाज एन जगदीसन भी शामिल हैं। जगदीसन को ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद पांचवें टेस्ट के लिए विकल्प के तौर पर इंग्लैंड बुलाया गया था।

जगदीसन ने उत्तर क्षेत्र के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में दक्षिण क्षेत्र के लिए 197 रन की शानदार पारी खेली थी।

मुंबई के तनुश कोटियान को विदर्भ के हर्ष दुबे और यश ठाकुर के साथ भारत ए टीम में जगह मिली है।

दुबे ने पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने टीम के खिताबी जीत के अभियान में 69 विकेट चटकाए थे।

कोटियान को इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रविचंद्रन अश्विन के संन्यास के बाद टीम में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें एकादश में जगह बनाने का मौका नहीं मिला था।

बल्लेबाजों में अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल के साथ-साथ दिल्ली के कप्तान आयुष बडोनी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। भारत के ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को भी ए टीम में जगह दी गयी है।

तेज गेंदबाजी में भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, ठाकुर और पंजाब के लंबे कद के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ शामिल हैं। बराड़ राष्ट्रीय टीम के लिए नियमित नेट गेंदबाज भी रहे हैं।

स्पिनरों में दुबे, कोटियान और राजस्थान के मानव सुथार शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलियाई ए टीम में देश के कई टेस्ट खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें युवा बल्लेबाज सैम कोनस्टास और नाथन मैकस्वीनी शामिल है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरे सलामी बल्लेबाज के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। कोनस्टास ने भारत के खिलाफ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से प्रभावित किया था।

ऑस्ट्रेलियाई ए टीम में टेस्ट खिलाड़ी कूपर कॉनोली और टॉड मर्फी भी शामिल हैं।

भारत ए टीम:

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन, एन जगदीसन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल ( उपकप्तान और विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुष कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, खलील अहमद, मानव सुथार, यश ठाकुर।