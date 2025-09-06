लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
ज़रा हटके

बेंगलुरु के श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अस्पताल को एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया

On
बेंगलुरु के श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अस्पताल को एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया

तिरुपति, छह सितंबर (भाषा) बेंगलुरु के एक श्रद्धालु ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है।

श्रद्धालु ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अध्यक्ष बी. आर. नायडू को तिरुमला स्थित उनके शिविर कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट सौंपा।

टीटीडी ने शुक्रवार देर रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "बेंगलुरु के एक अज्ञात श्रद्धालु ने श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना के लिए 1,00,50,000 रुपये (एक करोड़ पचास हजार रुपये) का दान दिया है।"

टीटीडी संस्थान, श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसवीआईएमएस) से संबद्ध, श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना (एसबीएवीपीएस) का उद्देश्य गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

टीटीडी तिरुपति स्थित दुनिया के सबसे धनी हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Andhra Pradesh Bengaluru

Related Posts

भारत में 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण सात सितंबर की रात दिखेगा :खगोलविद

भारत में 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण सात सितंबर की रात दिखेगा :खगोलविद

न दिल्ली, न मुंबई, न हैदराबाद, ये बेंगलुरु शहर बना भारत का सबसे हॉट इंवेस्टमेंट हब

न दिल्ली, न मुंबई, न हैदराबाद, ये बेंगलुरु शहर बना भारत का सबसे हॉट इंवेस्टमेंट हब

बेंगलुरु के श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अस्पताल को एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया

बेंगलुरु के श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अस्पताल को एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया