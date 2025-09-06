बेंगलुरु के श्रद्धालु ने आंध्र प्रदेश में टीटीडी के अस्पताल को एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया

तिरुपति, छह सितंबर (भाषा) बेंगलुरु के एक श्रद्धालु ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का दान दिया है।

श्रद्धालु ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के अध्यक्ष बी. आर. नायडू को तिरुमला स्थित उनके शिविर कार्यालय में डिमांड ड्राफ्ट सौंपा।

टीटीडी ने शुक्रवार देर रात एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "बेंगलुरु के एक अज्ञात श्रद्धालु ने श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना के लिए 1,00,50,000 रुपये (एक करोड़ पचास हजार रुपये) का दान दिया है।"

टीटीडी संस्थान, श्री वेंकटेश्वर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसवीआईएमएस) से संबद्ध, श्री बालाजी आरोग्य वरप्रसादिनी योजना (एसबीएवीपीएस) का उद्देश्य गरीब और दिव्यांग व्यक्तियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

टीटीडी तिरुपति स्थित दुनिया के सबसे धनी हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर का आधिकारिक संरक्षक है।