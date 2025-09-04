वजन कम करने की सोच रहे हैं तो इन पांच बातों को ठीक से जान लें

लिंकन (ब्रिटेन), चार सितंबर (द कन्वरसेशन) वजन कम करने को अक्सर व्यक्तिगत इच्छाशक्ति का मामला समझा जाता है और अक्सर अधिक वजन के लिए लोगों को ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह वास्तव में जैविक, आनुवंशिक, पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के एक जटिल संयोजन का परिणाम है।

चमत्कारिक तरीके से वजन कम करने वाले आहार लेने और बेहतर खाने या ‘ज्यादा चलने-फिरने’ के तरीकों के साथ ही एक और भी सूक्ष्म वैज्ञानिक सच्चाई है कि हमारा शरीर वजन कम होने का प्रतिरोध करता है।

‘वजन कम करने’ का वास्तविक अर्थ बेहतर ढंग से समझने के लिए पांच विचारों का विश्लेषण जरूरी है।

स्वास्थ्य और पोषण पर लगभग पंद्रह वर्षों के अनुसंधान के बाद, मैंने देखा है कि वजन की समस्या को अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह नहीं देखा जाता।

स्वास्थ्यवर्द्धक और किफायती भोजन की सीमित पहुंच, व्यायाम के अवसरों की कमी, विशेष रूप से उपयुक्त स्थानों की कमी, लंबे कार्य दिवस और लगातार तनाव जैसे कारक वजन कम रखने की प्रक्रिया को काफी मुश्किल कर सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि वजन घटाने के बारे में ज्यादातर लोग ये पांच बातें समझें:

1. यह हमारे जीव विज्ञान के विरुद्ध है::

1990 के दशक से इंग्लैंड में मोटापे को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई है, और इसे दूर करने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। फिर भी मोटापे की दर में कमी नहीं आई है। इससे पता चलता है कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देने वाले वर्तमान प्रयास काम नहीं कर रहे हैं।

वजन घटाने के तरीके प्रभावी होने पर भी, परिणाम अक्सर स्थायी नहीं होते। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो वजन कम करते हैं, अंततः उनका वजन फिर बढ़ जाता है और एक मोटे व्यक्ति के ‘सामान्य’ स्थिति तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की संभावना बहुत कम होती है।

ऐसा आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि जब हम वजन कम करते हैं तो हमारे शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। वे प्रतिरोध करते हैं। इस प्रक्रिया को चयापचय अनुकूलन कहते हैं। जब हम अपनी कैलोरी की मात्रा कम करते हैं और वजन कम करते हैं, तो हमारा चयापचय अपने ऊर्जा व्यय को समायोजित करता है, और घ्रेलिन जैसे भूख हार्मोन बढ़ जाते हैं, जिससे हम ज्यादा खाते हैं और घटा हुआ वजन वापस आ जाता है।

2. यह इच्छाशक्ति का सवाल नहीं है::

कुछ लोग अपेक्षाकृत आसानी से अपना वजन उचित स्तर पर बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि अन्य संघर्ष करते हैं। यह अंतर केवल इच्छाशक्ति का मामला नहीं है।

शरीर का वजन कई कारकों से निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए, आनुवांशिकी एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि यह इस बात को प्रभावित करती है कि हम कितनी जल्दी कैलोरी बर्न करते हैं, हमें कितनी भूख लगती है और खाने के बाद हम कितना भरा हुआ महसूस करते हैं।

पर्यावरणीय और सामाजिक कारक भी भूमिका निभाते हैं। संतुलित भोजन तैयार करने, नियमित शारीरिक गतिविधि करने और अच्छी नींद लेने के लिए पर्याप्त समय और वित्तीय संसाधन होना, ये सभी बहुत मायने रखते हैं। हालांकि, ये संसाधन सभी के लिए सुलभ नहीं हैं।

3. कैलोरी ही सब कुछ नहीं हैं::

वजन घटाने के लिए कैलोरी गिनना अक्सर चूक वाली रणनीति होती है। वजन घटाने के लिए कैलोरी की कमी करना सैद्धांतिक रूप से आवश्यक है, व्यवहार में, यह कहीं अधिक जटिल है।

हमारी ऊर्जा की जरूरतें दिन-प्रतिदिन बदलती रहती हैं। यहां तक कि भोजन से हम जितनी ऊर्जा अवशोषित करते हैं, वह भी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे पकाया गया है, कैसे पचाया गया है, और हमारे पेट के बैक्टीरिया की संरचना कैसी है।

यह भी एक गलत धारणा है कि ‘‘कैलोरी तो कैलोरी होती है’’। ऐसा नहीं हैं। हमारा शरीर सभी कैलोरी को एक जैसा प्रसंस्कृत नहीं करता। एक कुकी और एक उबले अंडे में कैलोरी की मात्रा समान हो सकती है, लेकिन हमारी भूख, पाचन और ऊर्जा के स्तर पर इनका प्रभाव बहुत अलग होता है।

एक कुकी रक्त शर्करा में तेजी से वृद्धि और उसके बाद तेज गिरावट का कारण बन सकती है, जबकि एक अंडा लंबे समय तक तृप्ति (पूर्णता) का एहसास और अधिक पोषण मूल्य प्रदान करता है।

इसके अलावा प्रोटीन शेक जैसे आहार कैलोरी कम करके कुछ समय के लिए वजन घटा सकते हैं, लेकिन इनका असर दीर्घकालिक नहीं होता और इनमें आवश्यक पोषकों की कमी होती है।

अधिक यथार्थवादी और संतुलित दृष्टिकोण दीर्घकालिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना है: जैसे अधिक मात्रा में साबुत खाद्य पदार्थ खाना, बाहर से खाना कम करना, शराब का सेवन कम करना, और ऐसी आदतें अपनाना जो समग्र कल्याण को बढ़ावा देती हैं।

4. व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वजन घटाने के लिए भी हो:

बहुत से लोग मानते हैं कि जितना ज्यादा वे व्यायाम करेंगे, उतना ही अधिक तेजी से वजन कम होगा। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि वास्तविकता ज्यादा जटिल है।

दरअसल, शोध बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि बढ़ने से कुल दैनिक ऊर्जा व्यय नहीं बढ़ता। इसके बजाय, शरीर ज्यादा कुशल बनकर और अपनी ऊर्जा खपत को कम करके खुद को ढाल लेता है, जिससे सिर्फ व्यायाम से वजन कम करना इतना सरल नहीं है।

हालांकि, व्यायाम के कई फायदे हैं: यह हृदय स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, मांसपेशियों को बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों के जोखिम को कम करता है।

भले ही वजन कम न हो, शारीरिक गतिविधि हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है।

5. स्वास्थ्य में सुधार का मतलब हमेशा वजन कम करना नहीं होता::

स्वस्थ रहने के लिए जरूरी नहीं कि वजन कम ही हो। हालांकि वजन कम करने से हृदय रोग और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, लेकिन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बेहतर आहार लेने और ज्यादा सक्रिय रहने से कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, रक्त शर्करा जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में काफी सुधार हो सकता है, भले ही आपका वजन वही रहे।

तो कुल मिलाकर वजन कम करने से ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य सही रखने पर देना है।