सूरत : बीईई ग्लोबल एलायंस का शुभारंभ, व्यापार, सीख और नेटवर्किंग के नए मंच की शुरुआत

गुजरात प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में “बैटर इवॉल्विंग एंटरप्रेन्योर ग्लोबल एलायंस (BEE Global Alliance)” का भव्य शुभारंभ रविवार को सूरत के अवध यूटोपिया क्लब में किया गया। इस नवाचार मंच का उद्देश्य व्यापारियों और उद्योगपतियों को सीखने, नेटवर्किंग करने और व्यवसायिक उन्नति के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

मारवाड़ी युवा मंच के गुजरात प्रांतीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि यह एलायंस सभी समाज के उद्यमियों के लिए एक खुला मंच है, जो न केवल व्यावसायिक बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता कमल देवड़ा ने "Be a Master of Your Mind" विषय पर एक प्रेरक और व्यावहारिक सत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने समय प्रबंधन, मानसिक अनुशासन और व्यापारिक चुनौतियों से जूझने के सरल उपायों पर प्रभावशाली विचार साझा किए, जिसने उपस्थित सभी को गहराई से प्रभावित किया।

इस आयोजन में कोर कमेटी से अजय अग्रवाल, ज्ञान सिंघानिया, विनय केजरीवाल, चंदन अग्रवाल, नीरज सिंगला, परिधि अग्रवाल और अनुज गुप्ता की सक्रिय भूमिका रही। कार्यक्रम में 73 से अधिक व्यापारियों और उद्यमियों ने भाग लिया और इस पहल की सराहना की। विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय सहायक मंत्री रंजीत चौधरी और सूरत मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष गणेश अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में एलायंस की भावी योजना पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि बीईई ग्लोबल एलायंस के माध्यम से आगामी समय में भी इसी तरह के नवाचार, प्रेरणादायक और नेटवर्किंग से भरपूर आयोजन होते रहेंगे, जिससे उद्यमियों को सतत विकास और सहयोग का अवसर मिलता रहेगा।