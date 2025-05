डॉ. दिव्यांशु पटेल द्वारा हज़ारों गरीबों का निःशुल्क उपचार, समाज सेवा में मिसाल

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) । जहाँ एक ओर आधुनिक चिकित्सा प्रणाली तेज़ी से मुनाफे की ओर दौड़ रही है, वहीं Dr. Divyanshu Patel जैसे समर्पित चिकित्सक समाज को यह याद दिला रहे हैं कि "चिकित्सा केवल विज्ञान नहीं, सेवा का संकल्प है।"

Dr. Patel Late Sushama Devi Foundation के अध्यक्ष और Mohmaya Health and wellness के संस्थापक हैं। उन्होंने हज़ारों निर्धन और जरूरतमंद लोगों का अब तक निःशुल्क उपचार किया है, जिनमें Ksharasutra Therapy, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और आयुर्वेदिक परामर्श शामिल हैं। वह Kumar Hospital के निदेशक भी हैं।चिकित्सा क्षेत्र में उनकी सेवाएँ मानवता की मिसाल बन चुकी हैं।



शैक्षणिक योग्यता व प्रोफेशनल प्रशिक्षण:

Academic Degrees:

• B.A.M.S – Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery.

• MD (AM) – Doctor of Medicine in Alternative Medicine

• MD (ACU) – Doctor of Medicine in Acupuncture

Fellowship:

• F-ACos – Ayurvedic Cosmetology

Post Graduate Certification:

• PG Certificate in Kshara Sutra – Parul University

Master Diplomas:

• MDC – Cosmetology

• MDAT – Acupuncture Therapy

Diplomas:

• D. Pharma – MMU, Bangalore

• D. Hyp. – Hypnotherapy & Hypnosis (KEW/CTAA, UK)

• D. Nut. – Nutrition (Fab Academy, USA)

• D. Homeo. – Homeopathy (IAOT)

• D. EM. – Emergency Medicine (London)

• D. CMI. – Clinical & Medical Imaging ( London,UK)

• D. CN&D. – Clinical Nephrology & Dialysis (London, UK)

Certificates:

• C-ECG – ECG Training (BGS Gleneagles)

• C-EMT – Emergency Medical Technician (Krishna Paramedical)

• C-Cancer – Cancer Biology (BioGrademy)

• C-Diab. – Diabetology (Udemy)

• C-IM – Integrative Medicine (American Merit Council)

• C-Yoga – Yoga Volunteer (YCB, Ministry of AYUSH)

• C-Ozone – Ozone Therapy (UCHS, UK)

• C-Cosmo – Cosmetology & Trichology

सम्मान और समाज सेवा:

• Indian Icon Award - Best Researcher in Integrative Medicine

• President Medical Wing (District Barabanki) – World Hindu Federation (2025–2028)

• World Book of Records –Integrative Medicine

• Honorary Doctorate in Integrative Medicine – Magic & Art University

• DIN No. 10941025 – Ministry of Corporate Affairs, India

लेखन कार्य:

'स्व-निदान तकनीक' – स्वास्थ्य आत्मनिरीक्षण पर आधारित 50 पृष्ठों की हिंदी पुस्तक (प्रकाशनाधीन)

'Natural Diabetes Reversal' – मधुमेह के समग्र उपचार पर आधारित पुस्तक (प्रकाशनाधीन)

डॉ. पटेल का संदेश:

“हर रोगी की सेवा, मेरे लिए आराधना है। शिक्षा और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब वे समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।”