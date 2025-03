डॉ. दिव्यांशु पटेल को जिला अध्यक्ष (बाराबंकी चिकित्सा प्रकोष्ठ) बनने पर बधाई!

दिल्ली, 8 मार्च: डॉ. दिव्यांशु पटेल जी को विश्व हिंदू महासंघ, भारत द्वारा जिला अध्यक्ष (बाराबंकी चिकित्सा प्रकोष्ठ) के रूप में मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!

यह उपलब्धि आपके समर्पण, समाजसेवा एवं चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का प्रमाण है। आपकी यह नई जिम्मेदारी हिंदू समाज और जनसेवा के प्रति आपके दृढ़ संकल्प को और सशक्त करेगी।

डॉ. दिव्यांशु पटेल एक प्रसिद्ध एकीकृत चिकित्सा विशेषज्ञ (Integrative Medicine Specialist), क्षारसूत्र सर्जन और वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर चिकित्सा, और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर रोगियों के लिए समग्र उपचार प्रणाली विकसित की है। उनकी चिकित्सा पद्धतियाँ विशेष रूप से गुदा रोगों (पाइल्स, फिशर, फिस्टुला), क्रॉनिक बीमारियों (कैंसर, किडनी और लिवर रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर), और पारंपरिक निदान प्रणालियों (नाड़ी परीक्षा, जीभ एवं मूत्र परीक्षण) पर केंद्रित हैं।

शिक्षा एवं विशेषज्ञता

PhD (Doctorate) in Integrative Medicine – MBR द्वारा सम्मानित

Doctor of Medicine (MD) in Alternative Medicine & Acupuncture

Post Graduate Certificate in Ksharsutra

Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery (BAMS)

प्रोफेशनल विशेषज्ञता

क्षारसूत्र सर्जरी – पाइल्स, फिस्टुला और फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज

एक्यूपंक्चर एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा – प्राकृतिक उपचार और दर्द प्रबंधन

नाड़ी परीक्षा एवं वैकल्पिक निदान – रोगों की पहचान और रोकथाम

क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट – कैंसर, किडनी, लिवर, डायबिटीज, हाई BP का समग्र उपचार

पुरस्कार एवं सम्मान

• Magic Book of Record द्वारा PhD (Doctorate) in Integrative Medicine

• Indian Icon Award – सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान (Best Research in Integrative Medicine)

• अमेरिकन मेरिट काउंसिल द्वारा विशेष सराहना

• स्वास्थ्य और समाज सेवा में योगदान

स्वास्थ्य सहायक (BHA) कोर्स – युवाओं को मेडिकल फील्ड में प्रशिक्षित कर रोजगार के अवसर देना

निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं जागरूकता अभियान

डॉ. दिव्यांशु पटेल न केवल एक चिकित्सक हैं, बल्कि स्वास्थ्य क्रांति के वाहक भी हैं। वे आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा का समन्वय करके एक नया चिकित्सा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मिशन है – "स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत"।