वैलेंटाइन डे पर सोलैक्स एनर्जी ने हेलमेट वितरण के जरिए प्रेम और सुरक्षा का दिया संदेश

सूरत, सोलैक्स एनर्जी लिमिटेड (NSE: SOLEX)ने प्रेम और भावनाओं के प्रतीक वैलेंटाइन डे के अवसर पर अपने कर्मचारियों, मीडिया कर्मियों और आम जनता के लिए हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस इवेंट में सूरत पुलिस कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने सड़क सुरक्षा और रिस्पोन्सिबल ड्राइविंग के महत्व पर जोर दिया।

"A Perfect Gift for Your Loved Ones, Take Care of Their Life" शीर्षक से सोलैक्स एनर्जी द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। सूरत पुलिस द्वारा 15 फरवरी 2025 से हेलमेट के नियम को अधिक कड़ाई से लागु करने की शुरूआत की है जिसके समर्थन में सोलैक्स द्वारा इस मुहिम को आरंभ किया है।

इस कार्यक्रम में सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर IPS अनुपम सिंह गहलोत, जॉइंट पुलिस कमिश्नर (क्राइम) और ट्रैफिक IPS राघवेन्द्र वत्स, DCP श्रीमति अमिता वानाणी (ट्रैफिक), ACP ट्राफिक साहिलजी टंडेल के अलावा कंपनी के चेरमेन व मैनेजिंग डिरेक्टर चेतन शाह, कंपनी के डीरेक्टर्स अनिल राठी , विपुल शाह व श्रीमति किरण शाह सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। "हेलमेट ऑन, लव स्ट्रॉन्ग, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज (हेलमेट पहनें, अपने प्यार को मजबूत करें, हमेशा सुरक्षा को प्राथमिकता दें) थीम पर आयोजित इस इवेंट में उन्होंने सड़क सुरक्षा और रिस्पोन्सिबल ड्राइविंग के महत्व को दर्शाया।

इस अवसर पर सोलैक्स एनर्जी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, चेतन शाह ने कहा कि सोलैक्स मे, हम मानते हैं कि कर्मचारियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी केवल कार्यस्थल तक सीमित नहीं होती। उनका कल्याण और विकास हमारी प्राथमिकता है। सड़क दुर्घटनाओं में किसी की भी जान जाने से पूरा परिवार संकट में आ जाता है। व्यक्ति सुरक्षित रहेगा तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, और हेलमेट वितरण के जरिए हम सुरक्षित यात्रा की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं।

शाह ने कहा कि आज हम प्रेम का पर्व मना रहे हैं, लेकिन यह दिन हमें 14 फरवरी 2019 के पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 CRPF जवानों की याद भी दिलाता है। उनका बलिदान हमें जीवन के महत्व और सुरक्षा की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। सूरत पुलिस के प्रयासों से शहर में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो वास्तव में सराहनीय है। हर वाहन चालक को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। हम सभी नागरिकों से हेलमेट पहनने के नियम का पालन करने की अपील करते हैं।

सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह जी गहलोत ने कहा कि आज के दिन शहीद जवानों को याद करने के साथ-साथ अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। हेलमेट पहनना जान बचाने का एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका है । यह केवल कानून की बात नहीं है, बल्कि जीवन के महत्व का प्रतीक है। हम आपकी सुरक्षा की परवाह करते हैं, इसलिए आप भी अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें।

उन्होने यह भी कहा कि मैं सभी नागरिकों से हेलमेट पहनने की आदत डालने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और जिम्मेदार वाहन चालक बनने की अपील करता हूं। 15 फरवरी से नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ई-चालान और जुर्माने की सख्त कार्रवाई की जाएगी। बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आरटीओ के सहयोग से और कड़े कदम उठाए जाएंगे। हर वाहन चालक को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने को प्राथमिकता देनी चाहिए। निश्चित रूप से, हम मिलकर सड़कों को सुरक्षित बना सकते हैं।

गुजरात में वर्ष 2024 में 300 से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान गई, जो एक गंभीर वास्तविकता है। इसी कारण सूरत पुलिस ने हेलमेट अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। सोलैक्स एनर्जी इस पहल का पूर्ण समर्थन करती है और सभी टू-व्हीलर चालकों से अपील करती है कि वे हमेशा हेलमेट पहनें और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखें।

सोलैक्स एनर्जी की यह पहल कंपनी की एन्वायरोन्मेन्ट प्रोटेक्शन, लोन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, कॉर्पोरेट सोशियल रिस्पोन्सिबिलिटी (CSR) और कर्मचारियों के कल्याण और समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।