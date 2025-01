घने कोहरे के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 19 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित, 200 से अधिक विलंबित

नयी दिल्ली, चार जनवरी (भाषा) घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार तड़के 19 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया और 200 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं।

देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने सुबह-सुबह ही विमानों के आगमन और प्रस्थान को अस्थायी रूप से रोक दिया था।

एक अधिकारी ने बताया कि दृश्यता कम होने के कारण शुक्रवार रात 12.15 बजे से डेढ़ बजे के बीच 19 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया।

अधिकारी ने बताया कि इनमें से 13 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें थीं। 200 से अधिक उड़ानों में देरी हुई और अब परिचालन सामान्य हो गया है।

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने सुबह छह बजकर 56 मिनट पर सोशल मीडिया मंच and #39;एक्स and #39; पर एक पोस्ट में कहा, and lsquo; and lsquo; दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो उड़ानें कैट तृतीय के अनुरूप नहीं हैं वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ानों की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनी से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है। and rsquo; and rsquo;

कैट तृतीय सुविधा कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान के परिचालन की अनुमति देती है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन का जिम्मा and lsquo;डीआईएएल and rsquo; का है।

विमानन कंपनी and #39;इंडिगो and #39; ने शुक्रवार रात एक बजकर पांच मिनट पर सोशल मीडिया मंच and #39;एक्स and #39; पर एक पोस्ट में कहा, 6ईयात्रा परामर्श: कम दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान फिलहाल रोक दिए गए हैं। and rsquo; and rsquo;

वहीं एयर इंडिया ने रात 1.16 बजे and lsquo;एक्स and rsquo; पर एक अपडेट में कहा कि घने कोहरे के कारण खराब दृश्यता से दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उड़ान परिचालन प्रभावित हो रहा है।

शुक्रवार को भी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे 400 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं।

इंडिगो ने सुबह 10.58 बजे सोशल मीडिया मंच and #39;एक्स and #39; पर कहा कि घने कोहरे के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर, गुवाहाटी और पटना में दिन के समय भी दृश्यता प्रभावित रही।

पूर्वाह्न 11 बजे एक अन्य पोस्ट में कहा गया, and quot;हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तत्परता से काम कर रही हैं तथा यह सुनिश्चित कर रही हैं कि मौसम में सुधार होते ही आपकी यात्रा पुनः शुरू हो। and quot;