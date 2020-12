17 डिग्री में भी नहाने से कतराते हो, और इस देश में कितनी ठंड है जानें!

भारत सहित पूरी दुनिया में ठंडी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ठंडी मे कई बार आप भी नहाने से बचने के लिए अलग अलग बहाने निकालते ही होंगे। पर सोच लीजिए यदि आपको ऐसी जगह पर रहना पड़े, जहां पारा शून्य से भी 45 डिग्री नीचे चला जाता हो। जी हां आजकल सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है। जिसमे कातिल ठंडी का प्रकोप देखा जा सकता है।

ओलेग नामक यूजर द्वारा ट्विटर पर शेयर किए गए इस फोटो में आप देख सकते है कि किस तरह एक अंडे को तोड़ने के साथ ही वह जम गया है। इसके अलावा एक डिश में रखी हुई नूडल्स भी जम गई है। यह फोटो साइबेरिया की है। कल्पना कीजिए यदि कोई वहां नूडल्स खाना चाहता है तो, वह कैसे खा पाएगा। जो मुंह में जाने के पहले ही जम गए हो।

It's 17 degree in morning time and we skip bath 😭🤔

विश्व की सबसे ठंडी जगह मे से एक है साइबेरिया

बता दे की साइबेरिया को विश्व की सबसे ठंडी जगहों मे से जगह माना जाता है। कई बार तो यहां तापमान माइनस 75 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। ऐसी ठंडी मे वहां रहने की मात्र कल्पना ही की जा सकती है। पर फिर भी वहां कई सैनिक तैनात रहते है।

Dear Oleg, In mumbai it's cold since last 2 days.

Cold for us = 21°

I Cant imagine temperature at your place.

— 𝐕𝐀𝐒𝐔. 𝐂™ 🇮🇳🇮🇱🇺🇸🇹🇼 (@VasuChu) December 29, 2020