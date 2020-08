वुहान : ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही किसी ने पहने मास्क

पूल पार्टी और माया बीच वाटर पार्क में जुट रही है हजारों की भीड़ बीजिंग(ईएमएस)। चीन के वुहान में कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के बाद शहर की 1.1 करोड़ आबादी दो महीने से अधिक समय तक सख्त लॉकडाउन में रही, लेकिन अब हालात सामान्य हो रहे हैं। वुहान में प्रशासन द्वारा जून में ढील दिए जाने के बाद लोकप्रिय मनोरजंन पार्कों में रात को पूल पार्टी और माया बीच वाटर पार्क में हजारों की भीड़ जुट रही है। जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और ना ही कोई मास्क पहने दिखा। वुहान का माया बीच वॉटर पार्क लोगों से खचाखच भरा दिखा जिसमें लोग स्विमसूट्स में कंधे से कंधा मिलाकर संगीत का लुफत उठाते दिखे। “Thousands attend pool party in Wuhan, China, the city where COVID-19 first emerged” https://t.co/UHcQKzdEsV — Kate R (@rido_kate) August 19, 2020 उल्लेखनीय है कि वुहान चीन में कोरोना वायरस की महमारी का केंद्र था और सबसे अधिक मौतें यहीं हुई थी। जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया था और करीब तीन महीने के लिए एक तरह से […]