यूज्ड कोन्डोम को फिर से बेचने का कारोबार कर रही थी महिला, पकड़ी गई

कभी-कभार लोग ऐसे काम को अपना धंधा बना लेते हैं और खूब कमाई कर लेते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी न हो। आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा कारोबार हो सकता है। हम बताते हैं।

वियेतनाम के बिन्ह ढोंग शहर में पुलिस ने एक ऐसी महिला फाम थी थान्ह न्गोक को गिरफ्तार किया है जो यूज्ड किये हुए गर्भनिरोधक उत्पाद कोन्डोम को इकठ्ठा करती थी और फिर उसे पुनः उपयोग करने लायक बनाकर बेचती थी।

वियतनाम की पुलिस ने बिन्ह ढोंग शहर के एक गोदाम पर छापा मारकर वहां से लगभग 3 लाख 45 हजार इस प्रकार के कोन्डोम बरामद किये जिनका वजन लगभग 360 किलोग्राम था। यहां के सरकारी चैनल वियेजनाम टेलीविजन (VTV) पर प्रसारित इस घटना के वीडियो के अनुसार पुलिस ने सारा माल बरामद कर ‌लिया है और गोदाम की महिला मालकिन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने पुलिस को बताया कि वह पहले यूज्ड कोन्डोम को गरम पानी में भीगो कर साफ करती, फिर उसे सुखाती और लकड़ीनूमा चीज़ से उसे पुनः पुराना आकार प्रदान करती। फिर उसे पैक करके बेचा करती थी। महिला ने बताया कि वह यह कारोबार वर्षों से कर रही थी। पहले छोटे पैमाने पर करती थी तो किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन इस बार अधिक मात्रा में ये बनाये तो छापा पड़ गया। वीटीवी के अनुसार अभी जांच एजेंसियों को पता नहीं चला है कि ऐसे कितने कोन्डोम अभी तक बेचे जा चुके हैं। हालांकि महिला ने बताया कि उसे किसी अज्ञात शख्स से इस काम का ऑर्डर हर महीने मिला करता था।

More than 300,000 used condoms that had been washed and were about to be sold to the public as “new” were discovered by Vietnamese police during a raid on Tuesday pic.twitter.com/a9Y9BDCAYE

— CBS News (@CBSNews) September 24, 2020