बहरीन में महिला ने तोड़ीं भगवान गणेशजी की प्रतिमाएं, मामला दर्ज

बहरीन के राजा के सलाहकार का बयान, हमारे यहां ऐसा कृत्य अस्वीकार्य बहरीन में हिंदुओं के आराध्य देव भगवान गणेशजी की मूर्ति को तोड़ते हुए एक महिला का वीडियो सामने आया है। सोशियल मिडिया में वायरल वीडियो में दिख रही महिला के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में मुकद्दमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को एक बयान में कहा है कि एक 54 वर्षीय महिला जो की दुकान में जाकर मूर्ति तोड रही थी, जबकि अन्य महिला दुकानदार को लगातार धमकियां दे रही थी। महिला के मुताबिक, इस मुस्लिम देश में इन मूर्तियों का क्या काम है? A woman in Bahrain 🇧🇭 throws a statue of the Hindu God Ganesha on the floor because it is a false “Idol”. Can you imagine if the opposite happened, all hell world break loose. Religion divides humanity !!! 😡 pic.twitter.com/TIRz7iQ6t4 — The Caring Atheist (@Caring_Atheist) August 16, 2020 महिला ने स्टोर कर्मचारी को धमकी दी वीडियो में महिला को मूर्ति को तोड़ते हुए दिखाया गया है जबकि एक अन्य महिला अपने फोन पर घटना को रिकॉर्ड कर […]