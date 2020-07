क्या अगले महीने रशिया लॉन्च कर देगा कोरोना वैक्सीन?

एक रिपोर्ट के अनुसार रूस द्वारा निर्मित दुनिया का पहला कोविड -19 वैक्सीन अब अपने नैदानिक ​​परीक्षणों के अंतिम चरण के अंतिम पड़ाव में है। ऐसा माना जा रहा हैं कि यह वैक्सीन सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज 20 जुलाई को स्वयंसेवकों के दूसरे और अंतिम समूह में 20 लोगों पर इसका सफल परिक्षण किया जा रहा हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के 48वें केंद्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के प्रमुख सेर्गेई बोरिसेविच ने रूसी रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक समाचारपत्र को बताया। बोरिसविच के अनुसार हालांकि अभी भी बहुत सारे शोध होने बाकि हैं, लेकिन सबके परिणाम पहले से ही स्पष्ट हैं।

एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि तीसरे और अंतिम चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देने से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। इसमें औसतन एक महीने जितना समय लगेगा। इस वैक्सीन का एडिशनल क्लिनिकल रिसर्च भी एक ही समय पर होगा। सेंट्रल रशिया के येकातेरिन्बर्ग की यात्रा के दौरान मिखाइल मुराश्को ने इसकी जानकारी दी। रशियन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट फंड (RDIF) के चीफ एग्जीक्यूटिव किरिल दिमित्रीव ने कहा, ‘रूस में शोधकर्ता इम्यूनिटी को लेकर दो अलग-अलग प्रकार की वैक्सीन को टेस्ट कर रहे हैं।’ आपको बता दें कि अगस्त में शुरू होने वाले वैक्सीन के तीसरे चरण में हजारों वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा।

अगस्त से शुरू होने वाला वैक्सीन ट्रायल रूस के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई में भी होगा। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार रूस साल 2020 में वैक्सीन की तकरीबन तीन करोड़ (30 मिलियन) डोज का घरेलू उत्पादन कर सकता है। इसके साथ ही अगर अन्य देशों की मांग को ध्यान में रखे तो ये उत्पादन लगभग 17 करोड़ (170 मिलियन) डोज हो सकता है।

इससे पहले रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि उसने रूस के रक्षा मंत्रालय के गैमाले इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित एक कोरोनवायरस वायरस के नैदानिक ​​परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सेचेनोव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी, ट्रॉपिकल एंड वेक्टर-बॉर्न डिजीज के निदेशक अलेक्जेंडर लुकाशेव ने स्पुतनिक को बताया कि परीक्षणों ने मानव स्वास्थ्य पर वैक्सीन की सुरक्षा स्थापित की थी। इसने 15 जुलाई को स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह में परीक्षणों के पहले चरण को मंजूरी दे दी और आज 20 जुलाई को दूसरे चरण की शुरुआत की। मुरास्को ने परिणाम को “सकारात्मक” बताया।

पिछले महीने, रूसी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने समाचार पत्र को बताया कि टीका लोगों को दो साल से अधिक समय तक वायरस से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको बता दें कि इस प्रयोग को राज्य द्वारा संचालित रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और सेना द्वारा समर्थन प्राप्त हैं।साथ ही पिछले सप्ताह रूसी सैन्य कर्मियों ने अन्य स्वयंसेवकों के साथ चरण 1 का परीक्षण पूरा किया था। संस्थान ने अध्ययन के लिए परिणाम प्रकाशित नहीं किए हैं, जिसमें लगभग 40 लोग शामिल हैं, लेकिन एक बड़े समूह के साथ परीक्षणों के अगले चरण की शुरुआत की है।

ऑक्सफ़ोर्ड ने कहा दो महीने में उपलब्ध होगी दवा

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

— University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020