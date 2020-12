नेता का डान्सर के साथ अफेयर होने के बारे में पत्नी को पता चला, फिर पत्नी ने उठाया यह कदम

रशिया की हाई-प्रोफाइल डांसर की सड़क पर खुलेआम हत्या कर दी गई। 30 साल की नतालिया प्रोनी के बारे में कहा जाता है कि उसका रशिया के नेता के साथ अफेयर था। नतालिया अपने कोरियोग्राफी सेशन को पूरा करने के बाद घर जा रही थी, जब उसे एक व्यक्ति ने गोली मार दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने अपने चेहरे पर मास्क और गॉगल्स पहने हुए थे। नतालिया पर हमला करने के बाद ग्रेनेड भी गिराया, जिससे थोड़ी देर के लिए क्षेत्र में बहुत अधिक प्रकाश फैल गया और अत्यधिक रोशनी के कारण मौजूद लोगों की आंखें बंद हो गईं, जिससे वह भागने में सफल रहा। View this post on Instagram A post shared by ▪️⬛️NATALY NATS⬛️▪️ (@natalynats) मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस थियरी पर भी जांच कर रही है कि डांसर किसी नेता के साथ रिश्ते में थी और नेता की पत्नी को उनके अफेयर के बारे में पता चला, जिसके बाद डांसर को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। पुलिस सूत्रों का मानना है कि शूटर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और यह भी संभव है […]