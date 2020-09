ऐसा कौन करता है? महिला विमान इमरजेंसी गेट खोलकर विंग पर चहलकदमी करने लगी!

यूक्रेन के कीव शहर से एक आश्‍चर्यजनक किस्सा प्रकाश में आया है। यहां यूक्रेन एयरलाइंस के एक विमान में सवार महिला यात्री ‌विमान का इमरजंसी गेट खोलकर विंग पर उतर गई और वहां चहलकदमी करने लगी। इस घटना का विमान के बाहर से किसी ने वीडियो उतार लिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हा हो रहा है। यूक्रेन इयरलाइंस के प्रबंधन ने जब महिला से सवाल किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो महिला यात्री ने जवाब दिया कि उसे गर्मी लग रही थी, इसलिये वह आपातकालीन दरवाजे से बाहर चली गई। देखें ये वीडियोः View this post on Instagram ✈️А що, так можна було?😄 ✧ Відмічайте нас на фото та в сторіс, а також використовуйте наш хештег ☛ #boryspilchany 🙌🏼 ⠀ Найкращі фото міста Бориспіль ми опублікуємо ✧ A post shared by ПРО БОРИСПІЛЬ • НОВИНИ • ПОДІЇ (@boryspilchany) on Aug 31, 2020 at 11:23am PDT हालांकि एक सहयात्री के अनुसार जब विमान लैंड किया और बारी-बारी सभी यात्री विमान से उतर रहे थे, तभी इस महिला ने ये अजीब कृत्य किया। हालांकि उस महिला के दो बच्चे […]